Испания остановила Францию в шаге от третьего подряд финала ЧМ

Сборная Франции впервые с 2018 года не смогла выйти в финал чемпионата мира по футболу, уступив Испании в полуфинале мундиаля-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.

Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Оярсабаль, а на 58-й минуте преимущество испанцев удвоил Педро Порро после передачи Дани Ольмо.

Полуфинальная встреча, прошедшая на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США), завершилась победой испанской команды со счетом 2:0.

Благодаря этой победе сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года.

Второй участник решающего матча определится в противостоянии действующего чемпиона мира Аргентины и сборной Англии.

Полуфинал состоится 15 июля.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.

Ранее стало известно, кто выступит на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу — 2026.