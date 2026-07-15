Испания остановила Францию в шаге от третьего подряд финала ЧМ
Сборная Франции впервые с 2018 года не смогла выйти в финал чемпионата мира по футболу, уступив Испании в полуфинале мундиаля-2026, передает корреспондент агентства Kazinform.
Счет на 22-й минуте с пенальти открыл Микель Оярсабаль, а на 58-й минуте преимущество испанцев удвоил Педро Порро после передачи Дани Ольмо.
Полуфинальная встреча, прошедшая на стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США), завершилась победой испанской команды со счетом 2:0.
Благодаря этой победе сборная Испании стала первым финалистом чемпионата мира 2026 года.
Второй участник решающего матча определится в противостоянии действующего чемпиона мира Аргентины и сборной Англии.
Полуфинал состоится 15 июля.
Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Финальный матч состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде.
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