Кто выступит на церемонии закрытия чемпионата мира по футболу — 2026

Церемония закрытия чемпионата мира по футболу FIFA 2026 пройдет 19 июля на стадионе New York New Jersey Stadium перед финальным матчем турнира, передает Kazinform со ссылкой на FIFA.

Шоу начнется в 13:30 по местному времени — за 90 минут до стартового свистка финальной встречи.

На сцене выступят мировые звезды музыки и шоу-бизнеса, в том числе Том Круз, Лаура Паузини, Николь Шерзингер, Робби Уильямс и IShowSpeed. Перед финалом национальный гимн США исполнит лауреат премий «Эмми», «Грэмми», «Оскар» и «Тони» Дженнифер Хадсон.

Как отметили в FIFA, церемония станет символическим завершением крупнейшего в истории чемпионата мира, в котором впервые приняли участие 48 сборных. Организаторы посвятят шоу пути команд, выступавших на турнире в трех странах-хозяйках — Канаде, Мексике и США.

Постановкой церемонии занимается Balich Wonder Studio. В FIFA отметили, что шоу объединит музыку, культуру и футбол, а также подчеркнет атмосферу турнира, который установил новые рекорды и вдохновил новое поколение болельщиков.

— Продолжая дух церемоний открытия, которые приветствовали весь мир в Канаде, Мексике и США, церемония закрытия объединит музыку, культуру и футбол перед долгожданным матчем, который определит чемпиона этого исторического турнира, — заявил операционный директор чемпионата мира FIFA 2026 Хаймо Ширги.

Организаторы также сообщили, что в ближайшие дни объявят имена других артистов и специальных гостей, которые примут участие в церемонии.

Болельщикам рекомендуют прибыть на стадион заранее: вход откроется в 11:00 по местному времени, а до начала финала для зрителей подготовят развлекательную программу, интерактивные зоны и другие предматчевые мероприятия.

Ранее сообщалось, что Мадонна, Шакира, BTS и Джастин Бибер выступят на финале ЧМ-2026.