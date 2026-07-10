Мадонна, Шакира, BTS и Джастин Бибер: объявлены участники шоу на финале ЧМ-2026

Звезды мировой музыки выступят на масштабном шоу в перерыве финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

В числе участников — Мадонна, Шакира, BTS, Джастин Бибер, Coldplay и другие известные артисты.

Помимо мировых исполнителей, на сцену выйдут звезда афробита Burna Boy, венесуэльский дирижер Густаво Дудамель и хор PS22 из Статен-Айленда, Нью-Йорк. Ученики начальной школы выступят совместно с группой Coldplay.

Музыкальное выступление, подготовленное фронтменом Coldplay Крисом Мартином, состоится 19 июля во время финала чемпионата мира на стадионе недалеко от Нью-Йорка. Шоу пройдет в поддержку фонда FIFA Global Citizen Education, который собирает 100 миллионов долларов для расширения доступа детей по всему миру к образованию и занятиям футболом.

Одним из заметных участников станет Burna Boy — исполнитель официальной песни чемпионата мира этого года Dai Dai, которую он представил вместе с Шакирой. Композиция объединяет элементы афробита и латиноамериканской музыки.

Стоит отметить, подобные масштабные выступления во время футбольных матчей остаются редкостью. В отличие от американского Супербоула, где шоу в перерыве является традицией, в футболе чаще проводят концерты перед началом игр.

До завершения главного футбольного события лета остается чуть больше недели. Кажется, совсем недавно состоялась церемония открытия чемпионата мира-2026, о которой мы ранее подробно рассказывали. Сейчас турнир вышел на решающую стадию: сборная Франции готовится к четвертьфинальному матчу против Марокко.