Битва за полуфинал: Франция и Марокко откроют 1/4 финала ЧМ-2026

После завершения стадии 1/8 финала на чемпионате мира по футболу — 2026 стартует четвертьфинальная стадия, передает Kazinform cо ссылкой на Informsport.kz .

На чемпионате мира по футболу 2026 года стартует стадия четвертьфиналов. В ночь на 10 июля по казахстанскому времени состоится первый матч этой стадии, в котором встретятся сборные Франции и Марокко.

Игра пройдет в Бостоне и начнется в 01:00 по времени Казахстана. Действующие вице-чемпионы мира французы продолжают борьбу за второй титул в своей истории, тогда как сборная Марокко постарается впервые пробиться в полуфинал мирового первенства.

Предстоящая встреча станет повторением полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре. Тогда победу со счетом 2:0 одержала сборная Франции, которая впоследствии дошла до финала турнира.

Победитель противостояния выйдет в полуфинал, где сыграет с сильнейшей командой пары Испания — Бельгия.

Второй четвертьфинал состоится в ночь на 11 июля: Испания встретится с Бельгией. Еще два участника полуфинальной стадии определятся 12 июля, когда сыграют Норвегия — Англия и Аргентина — Швейцария.

Четвертьфинальная стадия определит четырех сильнейших участников чемпионата мира, которые продолжат борьбу за главный футбольный трофей в США, Канаде и Мексике.