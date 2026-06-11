Мир встречает футбол: церемония открытия ЧМ-2026

Церемония открытия 23-го Чемпионата мира по футболу 2026 года в Мехико началась за 90 минут до стартового свистка матча открытия, передает Kazinform.

ФИФА подготовила масштабное музыкальное шоу, за визуальную часть которого отвечал Марко Балич (постановщик церемоний Олимпийских игр).

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Главная тема мексиканского шоу вдохновлена традиционным местным искусством papel picado (узорная бумага) и фольклором.

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Итальянский оперный тенор Андреа Бочелли совместно с французским диджеем Давидом Гетта, рэпершей Megan Thee Stallion и певицей EJAE исполнили официальный гимн турнира под названием DNA (ДНК).

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Шакира и нигерийский исполнитель Burna Boy впервые презентовали на стадионе официальную песню ЧМ-2026 — Dai Dai. Вместе с ними на сцене зажигают танцоры из угандийской группы Ghetto Kids.

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Кадр из видео

Латиноамериканский колорит: на сцене легендарная мексиканская рок-группа Maná, поп-звезды J Balvin и Danny Ocean, а также Белинда, Алехандро Фернандес, Лила Даунс и группа Los Ángeles Azules. Южноафриканская певица Tyla исполняет национальный гимн ЮАР.

Далее, когда в Казахстане будет полночь 12 июня, в Мехико начнется первый матч ЧМ.

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На территории Казахстана матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, по времени нашей страны игры будут идти либо в ночное время, либо рано утром.

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Эта игра в точности повторяет матч открытия ЧМ-2010 в Южной Африке, который тогда завершился со счетом 1:1. Стадион «Ацтека» при этом станет первой ареной в истории, принимающей уже третий чемпионат мира.

Завершится игровой день матчем между сборными Южной Кореи и Чехии. Игра пройдет в мексиканском городе Гвадалахара (Сапопан) на стадионе «Акрон» (Estadio Akron), по времени Казахстана начнется 12 июня в 7 утра.

За кого будет болеть Казахстан на ЧМ-2026 по футболу — читайте здесь.