За кого будет болеть Казахстан на ЧМ-2026 по футболу

В ночь с 11 на 12 июня по времени Казахстана в США, Канаде и Мексике стартует чемпионат мира по футболу 2026 года. Корреспондент Kazinform узнал, за кого будут болеть жители нашей страны.

Сборная Казахстана не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира, но интерес к мировому первенству в Казахстане весьма высокий. Казахстанские болельщики активно обсуждают в соцсетях свои предпочтения на ЧМ-2026. В пабликах, Instagram-рилсах и спортивных Telegram-каналах мнения казахстанцев разделились на несколько ключевых лагерей.

Главным трендом стал массовый запуск хэштегов и постов в поддержку сборной Узбекистана. В казнете развернулась масштабная кампания солидарности под лозунгами «будем болеть всем сердцем».

Персональные фанаты Месси и Роналду также в деле. Традиционно тысячи комментариев оставляют болельщики сборных Аргентины и Португалии. Для обоих великих игроков это, скорее всего, финальный аккорд в карьере, поэтому в казнете идут жаркие споры в стиле «поднимет ли Лео кубок во второй раз» или «сможет ли Роналду в первый и последний раз в карьере стать чемпионом мира в качестве футболиста».

В комментариях крупных спортивных медиа казахстанцы часто отмечают, что выбирают стабильных фаворитов — Бразилию, Францию, Англию, Аргентину, Порутугалию или Германию.

Опрошенные корреспондентом Kazinform казахстанцы поделились своими предпочтениями.

32-летний Кайрат из Алматы отмечает, что будет болеть за две сборные, однако, к его сожалению, обе они играют на групповом этапе в одном квартете.

— Я за Португалию и Узбекистан, но они играют в одной группе. За Узбекистан многие друзья мои болеют. Думаю, если они достигнут чего-то, то и у казахстанцев появится шанс. Будем ждать, что соседи хотя бы стену стереотипов сломают. А Португалия — это Криштиану Роналду, этот чемпионат — Last dance of king, — сказал казахстанский болельщик.

27-летняя Айсулу из Кокшетау активно интересуется футболом и другими видами спорта. По мнению девушки, нельзя недооценивать сборные-хозяйки турнира, ведь правило «дома и стены помогают» никто не отменял.

— По составу наиболее сильные сейчас сборные — это Испания и Франция. Мне нравится, как играет Мбаппе. Но будет и темная лошадка, как на прошлом чемпионате. Болеть буду за Францию и Канаду, — сказала девушка.

Кроме своих предпочтений казахстанские болельщики обсуждают в Сети способы совмещения графика работы и просмотра матчей, которые из-за разницы во времени на территории Казахстана будут идти или ночью или рано утром. Несмотря на то, что Мундиаль будет длиться почти месяц, болельщики пишут, что готовы жертвовать сном ради просмотра матчей.

Также обсуждаются рекомендации МИД РК и Минздрава по безопасности в Северной Америке (включая предупреждения о лихорадке Денге в Мексике и особенностях визового режима).

Ранее сообщалось, сколько будет стоить поездка из Казахстана в США, Канаду или Мексику на матчи чемпионата мира.