Cколько стоит слетать на ЧМ-2026 из Казахстана: актуальная цена на перелет, жилье, билеты

До старта чемпионата мира-2026 по футболу остались считанные дни. Корреспондент Kazinform посчитал, сколько нужно потратить казахстанцу, если попытаться купить поездку на матчи Мундиаля прямо сейчас.

Где пройдет

Чемпионат мира 2026 года пройдет в 16 городах трех стран (два в Канаде, три в Мексике и 11 в США). В Западный кластер вошли Ванкувер, Сиэтл, Сан-Франциско и Лос-Анджелес. Южный кластер — Мехико, Гвадалахара, Монтеррей, Хьюстон, Даллас и Канзас. Восточный кластер представляют Торонто, Бостон, Филадельфия, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Майами и Атланта.

Для того, чтобы посчитать примерную стоимость поездки на чемпионат мира-2026 из Казахстана, возьмем три даты. Во-первых, поездку на финал чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет 19 июля в городе Ист-Ратерфорд, штат Нью-Джерси (США), который является пригородом Нью-Йорка. Также рассмотрим вариант поездки на дебютный матч сборной Узбекистана в группе, намеченный на 17 июня в Мехико и игру 7 июля — матч 1/8 финала, который пройдет в Ванкувере.

Билеты на матчи

Первый вопрос, от которого зависит само решение — отправляться в столь далекий путь или остаться дома, зависит от наличия билетов на матчи Мундиаля. За день до старта крупнейшего футбольного события четырехлетия билеты на матчи все еще можно купить. Поскольку официальная квота ФИФА в основном распродана, сейчас можно приобрести билеты у тех болельщиков, которые выставили их на официальный вторичный рынок (ресейл), или воспользоваться услугами специализированных билетных платформ.

На платформе перепродаж болельщики, купившие билеты заранее, могут выставить их на ресейл вплоть до начала матча. Приобрести билеты на интересующие вас игры можно на таких площадках, как Ticombo или TicketKosta. Чемпионат 2026 года считается одним из самых дорогих в истории, а в связи с высоким спросом и динамическим ценообразованием цены на вторичном рынке могут в разы превышать первоначальный номинал. Например, стоимость билетов на финал варьируется от нескольких тысяч долларов, а премиальные VIP-пакеты могут оцениваться в десятки тысяч долларов. На матчи группового турнира можно найти билеты на вторичном рынке по цене от 180 долларов и выше за штуку на не самые топовые места. Чтобы не попасть на мошенников, рекомендуется пользоваться услугами только проверенных и надежных платформ, предлагающих гарантию возврата средств и подлинности билетов.

Виза

Для посещения матчей ЧМ-2026 гражданам Казахстана необходимо получать стандартные въездные визы. Единой «визы болельщика» турнир не предусматривает.

Если матч в США, оформляется туристическая виза B1/B2. Гражданам Казахстана она обычно выдается сразу на 10 лет. Если матч в Канаде, необходима стандартная гостевая виза — Visitor Visa (Temporary Resident Visa). Если матч в Мексике, нужна мексиканская туристическая виза. Однако, если у вас уже есть действующая мультивиза США или Канады, въехать в Мексику можно по ней без оформления отдельной мексиканской визы.

Сроки зависят от страны и текущей загруженности консульств в Астане и Алматы. Для получения визы в США процесс состоит из ожидания интервью и выпуска визы. Очередь на собеседование в Казахстане сейчас составляет около 1,5–3 месяцев. После одобрения паспорт с визой выдают за 2–3 рабочих дня. При наличии официального билета, купленного напрямую у ФИФА, можно попробовать запросить приоритетную запись через систему FIFA PASS. Консульский сбор (MRV fee) составляет 185 долларов (оплачивается в тенге по курсу банка на момент записи). Для визы в Канаду собеседование проходить не нужно, но требуется сдать биометрию в визовом центре VFS Global (в Астане или Алматы). Рассмотрение документов в среднем занимает от 6 до 12 недель (1,5–3 месяца) после сдачи биометрии. Рассмотрение заявления стоит 100 канадских долларов (CAD), плюс сбор за сдачу биометрии — 85 CAD. Итого — 185 CAD (около 135 долларов США).

Запись на подачу документов в посольство Мексики в Астане может занять от пары недель до месяца, сам документ оформляется за 5–10 рабочих дней. Консульский сбор за туристическую визу составляет 53 доллара США.

Таким образом, если у казахстанца уже есть виза в США или Канаду, то можно не беспокоиться о доступе на матч Узбекистана, а на игры 1/8 финала и далее еще можно попробовать успеть получить визу в страны-хозяйки.

Авиаперелет

Итак, болельщик из Казахстана сумел купить билет на матч. Далее начинается поиск авиабилетов до североамериканского континента. Так как прямого авиасообщения между Казахстаном и странами-хозяйками чемпионата мира-2026 нет, придется лететь с пересадкой. Путь до США, Мексики или Канады из Казахстана сам по себе не близкий, а пересадка увеличит время в дороге как минимум на несколько часов.

По состоянию на 10 июня, цены на авиабилеты на одного человека из Алматы до указанных точек туда и обратно эконом-классом на указанные даты следующие.

Алматы-Мехико (вылет 15 июня, обратно 18 июня): от 630 тысяч тенге (1291 доллар) через Франкфурт, от 1,3 млн тенге (2665 долларов) через Стамбул.

Алматы-Ванкувер (вылет 6 июля, обратно 8 июля): от 585 тысяч тенге (1200 долларов) через Франкфурт, от 578 тысяч тенге (1179 долларов) через Стамбул.

Алматы-Нью-Йорк (вылет 18 июля, обратно 20 июля): от 816 тысяч тенге (1600 долларов) через Дубай, от 875 тысяч тенге (1800 долларов) через Стамбул.

Отель

Найти отель в городах, принимающих матчи чемпионата мира в дни их проведения — задача непростая. А если пытаться найти еще и дешевые номера, то задача усложняется. Тем не менее, по состоянию на 10 июня имеются следующие предложения для одного гостя.

Мехико (с 16 по 18 июня) от 167 долларов за две ночи в скромной студии с кроватью и душевой до 330 долларов в полноценном номере в отеле.

Ванкувер (с 6 по 8 июля) от 177 долларов за две ночи в скромной студии с кроватью и душевой до 913 долларов в полноценном номере в отеле.

Нью-Джерси, Нью-Йорк (с 18 по 20 июля) от 184 долларов в общем номере (только кровать) до 2 тысяч долларов в отеле. При этом отмечено, что 78% номеров в городе и окрестностях на эти даты заняты.

Общая сумма

Если брать полет на один матч чемпионата мира туда и обратно, то суммарно за визу, билет на матч, отель и авиабилет выйдет приличная сумма.

Поездка на матч Узбекистан-Колумбия из Алматы в Мехико обойдется минимум в 1691 доллар для одного человека (с учетом мексиканской визы). (около 825 тысяч тенге)

Поездка на 1/8 финала в Ванкувер стоит от 1692 долларов минимально (с учетом канадской визы) для одного путешественника. (около 825 тысяч тенге)

Поездка на финал чемпионата мира-2026 из Алматы будет стоить минимум 3969 долларов для одного человека. (около 1,9 млн тенге)

Мы не стали считать, во сколько обойдется поездка на несколько матчей подряд, но суммы, которые придется потратить на такой «раунд-трип», будет не меньше той, которую мы подсчитали для поездки только на один конкретный матч.

Традиционное для любой поездки правило: чем раньше бронируешь билеты, тем дешевле обойдется турне, работает и в случае с чемпионатом мира.

Те болельщики, кто заранее позаботился о поездке на Мундиаль, существенно сэкономили средства и нервы. Покупая все в последний момент, приходится переплачивать, в том числе за повышенные цены в условиях ажиотажного спроса на авиабилеты, гостиницы и пропуска на матчи со стороны болельщиков со всего мира.

Если вы остались дома и будете смотреть матчи чемпионата мира-2026 по телевизору или со смартфона в интернете, то вам пригодится полное расписание турнира по времени Казахстана.