Расписание матчей ЧМ-2026 по футболу: когда и где смотреть в Казахстане

Стало известно полное расписание всех матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, передает Kazinform.

На территории Казахстана матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, по времени нашей страны игры будут идти либо в ночное время, либо рано утром.

Одной из команд-дебютанток Мундиаля является сборная Узбекистана, в составе которой играют два бывших футболиста казахстанских клубов — Игорь Сергеев ранее играл за «Тобол» и «Актобе», Одилжон Хамробеков — экс-полузащитник «Астаны». Оба сейчас выступают в клубах Ирана. В составе сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира выступит Иван Башич, который является действующим футболистом «Астаны».

Полное расписание матчей (время начала матчей — казахстанское, UTC +5)/

Групповой этап

12 июня

00:00 Мексика — ЮАР

07:00 Южная Корея — Чехия

13 июня

00:00 Канада — Босния и Герцеговина

06:00 США — Парагвай

09:00 Австралия — Турция

14 июня

00:00 Катар — Швейцария

03:00 Бразилия — Марокко

06:00 Гаити — Шотландия

22:00 Германия — Кюрасао

15 июня

01:00 Нидерланды — Япония

04:00 Кот-д’Ивуар — Эквадор

07:00 Швеция — Тунис

21:00 Испания — Кабо-Верде

16 июня

00:00 Бельгия — Египет

03:00 Саудовская Аравия — Уругвай

06:00 Иран — Новая Зеландия

09:00 Австрия — Иордания

17 июня

00:00 Франция — Сенегал

03:00 Ирак — Норвегия

06:00 Аргентина — Алжир

22:00 Португалия — ДР Конго

18 июня

01:00 Англия — Хорватия

04:00 Гана — Панама

07:00 Узбекистан — Колумбия

21:00 Чехия — ЮАР

19 июня

00:00 Швейцария — Босния и Герцеговина

03:00 Канада — Катар

06:00 Мексика — Южная Корея

09:00 Турция — Парагвай

20 июня

00:00 США — Австралия

03:00 Шотландия — Марокко

06:00 Бразилия — Гаити

09:00 Тунис — Япония

22:00 Нидерланды — Швеция

21 июня

01:00 Германия — Кот-д’Ивуар

05:00 Эквадор — Кюрасао

21:00 Испания — Саудовская Аравия

22 июня

00:00 Бельгия — Иран

03:00 Уругвай — Кабо-Верде

06:00 Новая Зеландия — Египет

22:00 Аргентина — Австрия

23 июня

02:00 Франция — Ирак

05:00 Норвегия — Сенегал

08:00 Иордания — Алжир

22:00 Португалия — Узбекистан

24 июня

01:00 Англия — Гана

04:00 Панама — Хорватия

07:00 Колумбия — ДР Конго

25 июня

00:00 Швейцария — Канада

00:00 Босния и Герцеговина — Катар

03:00 Шотландия — Бразилия

03:00 Марокко — Гаити

06:00 Чехия — Мексика

06:00 ЮАР — Южная Корея

26 июня

01:00 Эквадор — Германия

01:00 Кюрасао — Кот-д’Ивуар

04:00 Япония — Швеция

04:00 Тунис — Нидерланды

07:00 Турция — США

07:00 Парагвай — Австралия

27 июня

00:00 Норвегия — Франция

00:00 Сенегал — Ирак

05:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия

05:00 Уругвай — Испания

08:00 Египет — Иран

08:00 Новая Зеландия — Бельгия

28 июня

02:00 Панама — Англия

02:00 Хорватия — Гана

04:30 Колумбия — Португалия

04:30 ДР Конго — Узбекистан

07:00 Алжир — Австрия

07:00 Иордания — Аргентина

Плей-офф

29 июня

00:00 1/16 финала 2A — 2B

22:00 1/16 финала 1 °C — 2 °F

30 июня

01:30 1/16 финала 1E — 3A/B/C/D/F

06:00 1/16 финала 1 °F — 2 °C

22:00 1/16 финала 2E — 2I

1 июля

02:00 1/16 финала 1I — 3 °C/D/F/G/H

06:00 1/16 финала 1A — 3 °C/E/F/H/I

21:00 1/16 финала 1L — 3E/H/I/J/K

2 июля

01:00 1/16 финала 1G — 3A/E/H/I/J

05:00 1/16 финала 1D — 3B/E/F/I/J

3 июля

00:00 1/16 финала 1H — 2J

04:00 1/16 финала 2K — 2L

08:00 1/16 финала 1B — 3E/F/G/I/J

23:00 1/16 финала 2D — 2G

4 июля

03:00 1/16 финала 1J — 2H

06:30 1/16 финала 1K — 3D/E/I/J/L

22:00 1/8 финала W73 — W75

5 июля

02:00 1/8 финала W74 — W77

6 июля

01:00 1/8 финала W76 — W78

05:00 1/8 финала W79 — W80

7 июля

00:00 1/8 финала W83 — W84

05:00 1/8 финала W81 — W82

21:00 1/8 финала W86 — W88

8 июля

01:00 1/8 финала W85 — W87

10 июля

01:00 ¼ финала W89 — W90

11 июля

00:00 ¼ финала W93 — W94

12 июля

02:00 ¼ финала W91 — W92

06:00 ¼ финала W95 — W96

15 июля

00:00 полуфинал W97 — W98

16 июля

00:00 полуфинал W99 — W100

19 июля

02:00 матч за 3-е место

20 июля

00:00 финал.

Это будет самый масштабный ЧМ в истории, где впервые сыграют 48 сборных вместо 32. За весь турнир команды проведут рекордные 104 матча.

Отметим, что участникам ЧМ-2026 придется первыми опробовать на практике изменения в правила футбола, введенные ФИФА.