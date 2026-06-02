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    Расписание матчей ЧМ-2026 по футболу: когда и где смотреть в Казахстане

    Стало известно полное расписание всех матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, передает Kazinform.

    чемпионат мира по футболу
    Фото: FIFA

    На территории Казахстана матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, по времени нашей страны игры будут идти либо в ночное время, либо рано утром. 

    Одной из команд-дебютанток Мундиаля является сборная Узбекистана, в составе которой играют два бывших футболиста казахстанских клубов — Игорь Сергеев ранее играл за «Тобол» и «Актобе», Одилжон Хамробеков — экс-полузащитник «Астаны». Оба сейчас выступают в клубах Ирана. В составе сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира выступит Иван Башич, который является действующим футболистом «Астаны».

    Полное расписание матчей (время начала матчей — казахстанское, UTC +5)/

    Групповой этап

    12 июня
    00:00 Мексика — ЮАР
    07:00 Южная Корея — Чехия
    13 июня
    00:00 Канада — Босния и Герцеговина
    06:00 США — Парагвай
    09:00 Австралия — Турция

    14 июня
    00:00 Катар — Швейцария
    03:00 Бразилия — Марокко
    06:00 Гаити — Шотландия
    22:00 Германия — Кюрасао

    15 июня
    01:00 Нидерланды — Япония
    04:00 Кот-д’Ивуар — Эквадор
    07:00 Швеция — Тунис
    21:00 Испания — Кабо-Верде

    16 июня
    00:00 Бельгия — Египет
    03:00 Саудовская Аравия — Уругвай
    06:00 Иран — Новая Зеландия
    09:00 Австрия — Иордания

    17 июня
    00:00 Франция — Сенегал
    03:00 Ирак — Норвегия
    06:00 Аргентина — Алжир
    22:00 Португалия — ДР Конго

    18 июня
    01:00 Англия — Хорватия
    04:00 Гана — Панама
    07:00 Узбекистан — Колумбия
    21:00 Чехия — ЮАР

    19 июня
    00:00 Швейцария — Босния и Герцеговина
    03:00 Канада — Катар
    06:00 Мексика — Южная Корея
    09:00 Турция — Парагвай

    20 июня
    00:00 США — Австралия
    03:00 Шотландия — Марокко
    06:00 Бразилия — Гаити
    09:00 Тунис — Япония
    22:00 Нидерланды — Швеция

    21 июня
    01:00 Германия — Кот-д’Ивуар
    05:00 Эквадор — Кюрасао
    21:00 Испания — Саудовская Аравия

    22 июня
    00:00 Бельгия — Иран
    03:00 Уругвай — Кабо-Верде
    06:00 Новая Зеландия — Египет
    22:00 Аргентина — Австрия

    23 июня
    02:00 Франция — Ирак
    05:00 Норвегия — Сенегал
    08:00 Иордания — Алжир
    22:00 Португалия — Узбекистан

    24 июня
    01:00 Англия — Гана
    04:00 Панама — Хорватия
    07:00 Колумбия — ДР Конго

    25 июня
    00:00 Швейцария — Канада
    00:00 Босния и Герцеговина — Катар
    03:00 Шотландия — Бразилия
    03:00 Марокко — Гаити
    06:00 Чехия — Мексика
    06:00 ЮАР — Южная Корея

    26 июня
    01:00 Эквадор — Германия
    01:00 Кюрасао — Кот-д’Ивуар
    04:00 Япония — Швеция
    04:00 Тунис — Нидерланды
    07:00 Турция — США
    07:00 Парагвай — Австралия

    27 июня
    00:00 Норвегия — Франция
    00:00 Сенегал — Ирак
    05:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия
    05:00 Уругвай — Испания
    08:00 Египет — Иран
    08:00 Новая Зеландия — Бельгия

    28 июня
    02:00 Панама — Англия
    02:00 Хорватия — Гана
    04:30 Колумбия — Португалия
    04:30 ДР Конго — Узбекистан
    07:00 Алжир — Австрия
    07:00 Иордания — Аргентина

    Плей-офф

    29 июня
    00:00 1/16 финала 2A — 2B
    22:00 1/16 финала 1 °C — 2 °F

    30 июня
    01:30 1/16 финала 1E — 3A/B/C/D/F
    06:00 1/16 финала 1 °F — 2 °C
    22:00 1/16 финала 2E — 2I

    1 июля
    02:00 1/16 финала 1I — 3 °C/D/F/G/H
    06:00 1/16 финала 1A — 3 °C/E/F/H/I
    21:00 1/16 финала 1L — 3E/H/I/J/K

    2 июля
    01:00 1/16 финала 1G — 3A/E/H/I/J
    05:00 1/16 финала 1D — 3B/E/F/I/J

    3 июля
    00:00 1/16 финала 1H — 2J
    04:00 1/16 финала 2K — 2L
    08:00 1/16 финала 1B — 3E/F/G/I/J
    23:00 1/16 финала 2D — 2G

    4 июля
    03:00 1/16 финала 1J — 2H
    06:30 1/16 финала 1K — 3D/E/I/J/L
    22:00 1/8 финала W73 — W75

    5 июля
    02:00 1/8 финала W74 — W77

    6 июля
    01:00 1/8 финала W76 — W78
    05:00 1/8 финала W79 — W80

    7 июля
    00:00 1/8 финала W83 — W84
    05:00 1/8 финала W81 — W82
    21:00 1/8 финала W86 — W88

    8 июля
    01:00 1/8 финала W85 — W87

    10 июля
    01:00 ¼ финала W89 — W90

    11 июля
    00:00 ¼ финала W93 — W94

    12 июля
    02:00 ¼ финала W91 — W92
    06:00 ¼ финала W95 — W96

    15 июля
    00:00 полуфинал W97 — W98

    16 июля
    00:00 полуфинал W99 — W100

    19 июля
    02:00 матч за 3-е место

    20 июля
    00:00 финал.

    Это будет самый масштабный ЧМ в истории, где впервые сыграют 48 сборных вместо 32. За весь турнир команды проведут рекордные 104 матча.

    Отметим, что участникам ЧМ-2026 придется первыми опробовать на практике изменения в правила футбола, введенные ФИФА. 

    Спорт Футбол Чемпионат мира по футболу
    Альберт Ахметов
    Альберт Ахметов
    Автор