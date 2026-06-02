Расписание матчей ЧМ-2026 по футболу: когда и где смотреть в Казахстане
Стало известно полное расписание всех матчей чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля, передает Kazinform.
На территории Казахстана матчи чемпионата мира по футболу в прямом эфире покажут телеканалы Qazsport и Qazaqstan, по времени нашей страны игры будут идти либо в ночное время, либо рано утром.
Одной из команд-дебютанток Мундиаля является сборная Узбекистана, в составе которой играют два бывших футболиста казахстанских клубов — Игорь Сергеев ранее играл за «Тобол» и «Актобе», Одилжон Хамробеков — экс-полузащитник «Астаны». Оба сейчас выступают в клубах Ирана. В составе сборной Боснии и Герцеговины на чемпионате мира выступит Иван Башич, который является действующим футболистом «Астаны».
Полное расписание матчей (время начала матчей — казахстанское, UTC +5)/
Групповой этап
12 июня
00:00 Мексика — ЮАР
07:00 Южная Корея — Чехия
13 июня
00:00 Канада — Босния и Герцеговина
06:00 США — Парагвай
09:00 Австралия — Турция
14 июня
00:00 Катар — Швейцария
03:00 Бразилия — Марокко
06:00 Гаити — Шотландия
22:00 Германия — Кюрасао
15 июня
01:00 Нидерланды — Япония
04:00 Кот-д’Ивуар — Эквадор
07:00 Швеция — Тунис
21:00 Испания — Кабо-Верде
16 июня
00:00 Бельгия — Египет
03:00 Саудовская Аравия — Уругвай
06:00 Иран — Новая Зеландия
09:00 Австрия — Иордания
17 июня
00:00 Франция — Сенегал
03:00 Ирак — Норвегия
06:00 Аргентина — Алжир
22:00 Португалия — ДР Конго
18 июня
01:00 Англия — Хорватия
04:00 Гана — Панама
07:00 Узбекистан — Колумбия
21:00 Чехия — ЮАР
19 июня
00:00 Швейцария — Босния и Герцеговина
03:00 Канада — Катар
06:00 Мексика — Южная Корея
09:00 Турция — Парагвай
20 июня
00:00 США — Австралия
03:00 Шотландия — Марокко
06:00 Бразилия — Гаити
09:00 Тунис — Япония
22:00 Нидерланды — Швеция
21 июня
01:00 Германия — Кот-д’Ивуар
05:00 Эквадор — Кюрасао
21:00 Испания — Саудовская Аравия
22 июня
00:00 Бельгия — Иран
03:00 Уругвай — Кабо-Верде
06:00 Новая Зеландия — Египет
22:00 Аргентина — Австрия
23 июня
02:00 Франция — Ирак
05:00 Норвегия — Сенегал
08:00 Иордания — Алжир
22:00 Португалия — Узбекистан
24 июня
01:00 Англия — Гана
04:00 Панама — Хорватия
07:00 Колумбия — ДР Конго
25 июня
00:00 Швейцария — Канада
00:00 Босния и Герцеговина — Катар
03:00 Шотландия — Бразилия
03:00 Марокко — Гаити
06:00 Чехия — Мексика
06:00 ЮАР — Южная Корея
26 июня
01:00 Эквадор — Германия
01:00 Кюрасао — Кот-д’Ивуар
04:00 Япония — Швеция
04:00 Тунис — Нидерланды
07:00 Турция — США
07:00 Парагвай — Австралия
27 июня
00:00 Норвегия — Франция
00:00 Сенегал — Ирак
05:00 Кабо-Верде — Саудовская Аравия
05:00 Уругвай — Испания
08:00 Египет — Иран
08:00 Новая Зеландия — Бельгия
28 июня
02:00 Панама — Англия
02:00 Хорватия — Гана
04:30 Колумбия — Португалия
04:30 ДР Конго — Узбекистан
07:00 Алжир — Австрия
07:00 Иордания — Аргентина
Плей-офф
29 июня
00:00 1/16 финала 2A — 2B
22:00 1/16 финала 1 °C — 2 °F
30 июня
01:30 1/16 финала 1E — 3A/B/C/D/F
06:00 1/16 финала 1 °F — 2 °C
22:00 1/16 финала 2E — 2I
1 июля
02:00 1/16 финала 1I — 3 °C/D/F/G/H
06:00 1/16 финала 1A — 3 °C/E/F/H/I
21:00 1/16 финала 1L — 3E/H/I/J/K
2 июля
01:00 1/16 финала 1G — 3A/E/H/I/J
05:00 1/16 финала 1D — 3B/E/F/I/J
3 июля
00:00 1/16 финала 1H — 2J
04:00 1/16 финала 2K — 2L
08:00 1/16 финала 1B — 3E/F/G/I/J
23:00 1/16 финала 2D — 2G
4 июля
03:00 1/16 финала 1J — 2H
06:30 1/16 финала 1K — 3D/E/I/J/L
22:00 1/8 финала W73 — W75
5 июля
02:00 1/8 финала W74 — W77
6 июля
01:00 1/8 финала W76 — W78
05:00 1/8 финала W79 — W80
7 июля
00:00 1/8 финала W83 — W84
05:00 1/8 финала W81 — W82
21:00 1/8 финала W86 — W88
8 июля
01:00 1/8 финала W85 — W87
10 июля
01:00 ¼ финала W89 — W90
11 июля
00:00 ¼ финала W93 — W94
12 июля
02:00 ¼ финала W91 — W92
06:00 ¼ финала W95 — W96
15 июля
00:00 полуфинал W97 — W98
16 июля
00:00 полуфинал W99 — W100
19 июля
02:00 матч за 3-е место
20 июля
00:00 финал.
Это будет самый масштабный ЧМ в истории, где впервые сыграют 48 сборных вместо 32. За весь турнир команды проведут рекордные 104 матча.
Отметим, что участникам ЧМ-2026 придется первыми опробовать на практике изменения в правила футбола, введенные ФИФА.