ФИФА ввела новые поправки в правила футбола накануне старта чемпионата мира

Команды-участницы чемпионата мира по футболу, стартущего 11 июня в трех странах — США, Мексике и Канаде, первыми испытают на практике нововведение от ФИФА, передает Kazinform.

Суть новшества, введенного ФИФА, заключается в том, что отныне использование остановок по ходу матча из-за травм вратарей для проведения тактических консультаций под запретом.

Согласно новому правилу, во время оказания медицинской помощи голкиперу полевые игроки не смогут приближаться к скамейке запасных и общаться с тренерским штабом.

Нововведение направлено на устранение затягивания времени и несанкционированных перерывов, которые ранее использовались наставниками для изменения тактики на поле.

Примечательно, что командам-участницам ЧМ придется первыми испытать на себе и другое свежее нововведение ФИФА. Речь идет о другом новом пункте правил для борьбы с затяжкой времени, из-за которого футболистам придется значительно быстрее покидать поле при заменах, иначе команда рискует временно остаться в меньшинстве. Согласно регламенту, игрок, который слишком долго покидает поле при замене, может оставить свою команду в меньшинстве на одну минуту.

Ранее стало известно, какие установки получили рефери накануне старта чемпионата мира-2026.