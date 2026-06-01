ФИФА расширяет полномочия судей для ускорения футбольных матчей на чемпионате мира

Менее чем за две недели до старта 48-командного турнира ФИФА объявила о ключевых установках для судей, передает Kazinform со ссылкой на Associated Press.

Главная задача — не давать матчам терять темп.

Арбитры получили четкие инструкции: любые попытки затянуть игру должны жестко пресекаться. Среди нововведений — пятисекундный обратный отсчет на угловых и вбрасываниях. Если мяч не введен в игру до истечения времени, право на удар или вбрасывание переходит к соперникам. Это продолжение логики уже действующего правила восьми секунд для вратарей.

Игрок, покинувший поле из-за несогласия с решением судьи, рискует получить красную карточку. Заменяемый футболист обязан покинуть поле в течение 10 секунд — исключения сделаны лишь для травм и особых ситуаций.

Отдельное внимание — жесту прикрывания рта. Если арбитр расценит разговор с соперником как конфронтационный, а игрок при этом прикрывает рот рукой, рукавом или футболкой, — немедленная красная карточка.

— Конфронтация — совершенно другая история, — подчеркнул глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина.

Расширены и полномочия системы VAR: теперь она может применяться при явно ошибочных вторых желтых карточках, при ошибках в определении личности нарушителя, а также при неверно назначенных угловых. Кроме того, VAR получила право проверять нарушения атакующей команды до введения мяча в игру со стандартов, если это повлекло гол, пенальти или дисциплинарные санкции.

Несмотря на курс на ускорение игры, матчи не станут короче: в середине каждого тайма предусмотрены трехминутные перерывы для питья воды.