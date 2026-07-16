Аргентина пробилась в финал ЧМ-2026, благодаря двум ассистам Месси

Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в полуфинале команду Англии со счетом 2:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

Англичане вышли вперед на 55-й минуте благодаря голу Энтони Гордона. Аргентинцы сумели переломить ход встречи в концовке: на 85-й минуте счет сравнял Энцо Фернандес, а уже в компенсированное время победный мяч забил Лаутаро Мартинес. Лионель Месси сделал две голевые передачи.

Таким образом, действующие чемпионы мира вышли в финал турнира, где встретятся со сборной Испании. Решающий матч чемпионата мира состоится 19 июля.

Напомним, Испания остановила Францию в шаге от третьего подряд финала ЧМ. Также сообщалось, что Францию охватили беспорядки после поражения сборной страны по футболу.