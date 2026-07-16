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    Аргентина пробилась в финал ЧМ-2026, благодаря двум ассистам Месси

    Сборная Аргентины стала вторым финалистом чемпионата мира по футболу 2026 года, обыграв в полуфинале команду Англии со счетом 2:1, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Аргентина пробилась в финал ЧМ-2026, благодаря двум ассистам Месси
    Фото: FIFA

    Англичане вышли вперед на 55-й минуте благодаря голу Энтони Гордона. Аргентинцы сумели переломить ход встречи в концовке: на 85-й минуте счет сравнял Энцо Фернандес, а уже в компенсированное время победный мяч забил Лаутаро Мартинес. Лионель Месси сделал две голевые передачи.

    Таким образом, действующие чемпионы мира вышли в финал турнира, где встретятся со сборной Испании. Решающий матч чемпионата мира состоится 19 июля.

    Напомним, Испания остановила Францию в шаге от третьего подряд финала ЧМ. Также сообщалось, что Францию охватили беспорядки после поражения сборной страны по футболу.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Аргентина Великобритания Чемпионат мира
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор