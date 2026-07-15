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    Францию охватили беспорядки после поражения сборной страны по футболу

    Поражение сборной Франции в полуфинале чемпионата мира по футболу спровоцировало массовые беспорядки в ряде городов страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Le Parisien.

    Францию охватили беспорядки после поражения сборной страны по футболу
    Кадр из видео

    Разгневанные болельщики устроили столкновения с полицией, в ходе которых были повреждены автомобили и уничтожено имущество.

    Согласно предварительному отчету, опубликованному в среду утром префектурой полиции Парижа, в городе во время мероприятий, связанных с полуфиналом чемпионата мира по футболу, был арестован 141 человек.

    — Эти аресты в основном связаны с применением пиротехнических минометов, направленных против сотрудников правоохранительных органов и служб экстренной помощи. К счастью, в результате этих действий никто серьезно не пострадал, — говорится в сообщении полицейского управления.

    Днем ранее в Париже были арестованы 98 человек. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Лионе. После матча группа людей начала бросать в полицию пиротехнику и другие предметы. В ходе столкновений в городе задержаны 20 человек.

    Напомним, сборная Франции впервые с 2018 года не смогла выйти в финал чемпионата мира по футболу, уступив Испании в полуфинале мундиаля-2026.

    Спорт Футбол FIFA 2026 Франция Чемпионат мира по футболу массовые беспорядки
    Жулдыз Атагельдиева
    Жулдыз Атагельдиева
    Автор