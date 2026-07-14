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    ЦИК напомнил партиям о необходимости соблюдать 30%-ную квоту при распределении мандатов

    Политические партии должны соблюдать требование о 30%-ной квоте не только при формировании списков кандидатов, но и при распределении депутатских мандатов. Об этом заявил председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

    ЦИК обратился к казахстанцам перед выборами в Курултай
    Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

    По его словам, списки кандидатов семи партий, участвующих в выборах депутатов Курултая, сформированы в соответствии с требованиями законодательства.

    — Политические партии, участвующие в выборах депутатов Курултая, обязаны соблюдать 30%-ную квоту для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью не только при формировании списков кандидатов, но и при распределении депутатских мандатов, — отметил Нурлан Абдиров.

    Ранее на заседании Центральной избирательной комиссии обсудили вопросы обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью в ходе подготовки к выборам депутатов Курултая.

    Курултай Конституция Казахстан Полиция ЦИК Выборы в Курултай Политические партии
    Адиль Нуртазин
    Адиль Нуртазин
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