ЦИК напомнил партиям о необходимости соблюдать 30%-ную квоту при распределении мандатов

Политические партии должны соблюдать требование о 30%-ной квоте не только при формировании списков кандидатов, но и при распределении депутатских мандатов. Об этом заявил председатель ЦИК Казахстана Нурлан Абдиров, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, списки кандидатов семи партий, участвующих в выборах депутатов Курултая, сформированы в соответствии с требованиями законодательства.

— Политические партии, участвующие в выборах депутатов Курултая, обязаны соблюдать 30%-ную квоту для женщин, молодежи и лиц с инвалидностью не только при формировании списков кандидатов, но и при распределении депутатских мандатов, — отметил Нурлан Абдиров.

Ранее на заседании Центральной избирательной комиссии обсудили вопросы обеспечения избирательных прав граждан с инвалидностью в ходе подготовки к выборам депутатов Курултая.