Новые инвестиционные инициативы Казахстана и Китая обсудили в Шанхае

В Шанхае председатель президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан «Атамекен» Канат Шарлапаев провел встречу с председателем Шанхайского комитета Китайского комитета содействия развитию международной торговли (CCPIT Shanghai) Ли Дуном, передает Kazinform.

Канат Шарлапаев отметил, что переговоры проходят в преддверии Круглого стола с высокотехнологичными компаниями Китайской Народной Республики с участием Президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева и отражают высокий уровень казахстанско-китайского экономического взаимодействия.

— Шанхай является крупнейшим международным финансовым, торговым и технологическим центром Китая. Именно здесь сосредоточены ведущие промышленные компании, инновационные предприятия и глобальные цепочки поставок. Поэтому для нас сотрудничество с CCPIT Shanghai представляет особый практический интерес, — подчеркнул председатель президиума НПП «Атамекен».

Шарлапаев отметил, что за последние годы сотрудничество между Национальной палатой предпринимателей «Атамекен» и CCPIT существенно укрепилось. Создан Деловой совет «Китай — Центральная Азия», реализуется Меморандум о сотрудничестве, ежегодно проводятся совместные бизнес-форумы, расширяется участие казахстанских компаний в крупнейших китайских выставках.

В ходе переговоров стороны обсудили дальнейшее развитие сотрудничества между НПП «Атамекен» и CCPIT Shanghai, расширение инвестиционного взаимодействия, укрепление прямых связей между деловыми кругами Казахстана и Китая, а также новые форматы совместной работы.

Было уделено внимание сотрудничеству в сферах искусственного интеллекта, цифровых технологий, промышленной кооперации, локализации производств, транспортно-логистической инфраструктуры, глубокой переработки критических минералов, машиностроения, агропромышленного комплекса и «зеленой» энергетики. Стороны также обсудили механизмы регулярного обмена инвестиционными проектами, организации B2B-переговоров и сопровождения компаний при выходе на рынки двух стран.

Также в ходе переговоров рассмотрели вопрос открытия представительства CCPIT Shanghai в Казахстане. По мнению сторон, это позволит укрепить институциональное взаимодействие, расширить прямые контакты между деловыми кругами двух стран, повысить эффективность сопровождения инвестиционных проектов и придать дополнительный импульс реализации совместных высокотехнологичных инициатив.

Кроме того, Канат Шарлапаев предложил активизировать участие казахстанских компаний в крупнейших международных выставках и форумах, проводимых CCPIT Shanghai, а также расширить сотрудничество по интеграции отечественных предприятий в международные производственные цепочки.

— Сегодня Казахстан становится важным транзитным и производственным звеном между Китаем, Центральной Азией и Европой. Мы предлагаем активнее вовлекать казахстанские предприятия в международные производственные цепочки, формируемые китайскими компаниями, развивая совместные проекты в сфере промышленной кооперации и логистики, — заявил председатель президиума НПП «Атамекен».

По итогам встречи стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества между НПП Республики Казахстан «Атамекен» и CCPIT Shanghai, расширении прямых контактов между предпринимателями двух стран, привлечении инвестиций и реализации совместных проектов, способствующих дальнейшему развитию торгово-экономического партнерства Казахстана и Китая.

Отмечается, что во встрече также приняли участие директор департамента содействия торговле и инвестициям Чэнь Хун, генеральный секретарь Секретариата Ван Лэй, заместитель директора департамента международных связей Чжоу Яньнань и специалист по азиатскому направлению департамента международных связей Цзян Гуаньди.

CCPIT является одной из крупнейших организаций Китая, содействующих развитию международной торговли, инвестиций и экономического сотрудничества. Организация поддерживает партнерские связи с торгово-промышленными палатами, инвестиционными агентствами и бизнес-ассоциациями более чем в 100 странах и регионах мира, выступая одним из ключевых институтов экономической дипломатии КНР и активным участником реализации инициативы «Один пояс — один путь».