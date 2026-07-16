«Елимай» вылетел из Лиги конференций, проиграв «Алашкерту» в серии пенальти

Футбольный клуб «Елимай» не смог выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА, уступив армянскому «Алашкерту» по итогам серии пенальти, передает корреспондент агентства Kazinform.

Ответный матч первого квалификационного раунда в Семее завершился вничью в основное и дополнительное время — 2:2.

Счет на 4-й минуте открыл нападающий гостей Момо Туре. Уже на 11-й минуте полузащитник «Елимая» Акмаль Бахтияров восстановил равновесие, точно пробив из-за пределов штрафной.

В дополнительное время хозяева вышли вперед благодаря реализованному пенальти Хрвое Илича на 96-й минуте. Однако на последней минуте дополнительного времени Даудо Тогола сравнял счет и перевел встречу в серию пенальти.

В послематчевой серии точнее оказались футболисты «Алашкерта», победившие со счетом 6:5. Решающий удар у «Елимая» не реализовал Паласио.

По итогам двухматчевого противостояния армянский клуб вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, где встретится с румынским «Клужем». «Елимай» завершил свое дебютное выступление в еврокубках.

Ранее сообщалось, что «Астана» завершила выступление в Лиге конференций, уступив албанскому «Динамо Сити».