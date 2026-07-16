«Астана» завершила выступление в Лиге конференций, уступив албанскому «Динамо Сити»

«Астана» не смог выйти во второй квалификационный раунд Лиги конференций УЕФА сезона-2026/27, уступив на своем поле албанскому «Динамо Сити», передает корреспондент агентства Kazinform.

Ответный матч первого квалификационного раунда на «Астана Арене» завершился победой гостей в дополнительное время — 4:1.

Счет на 23-й минуте открыл капитан столичной команды Бауыржан Исламхан, реализовав пенальти. Однако в начале второго тайма хозяева остались вдесятером после удаления Кипраса Казуколоваса. Бруно Дита также с пенальти восстановил равновесие, а затем Хекуран Бериша вывел албанский клуб вперед.

Поскольку в первой встрече «Астана» победила со счетом 1:0, противостояние перешло в дополнительное время. Там «Динамо Сити» забил еще дважды — отличились Лоренцо Виля и Кома, установив окончательный счет 4:1.

По сумме двух матчей (4:2) «Динамо Сити» вышел во второй квалификационный раунд Лиги конференций, а «Астана» завершила выступление в еврокубках уже на стартовой стадии сезона.

Ранее Алматинский «Кайрат» вышел во второй раунд Лиги чемпионов.