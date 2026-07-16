Сколько заработал «Кайрат» за выход во второй раунд Лиги Чемпионов

Алматинский «Кайрат» в первом отборочном раунде Лиги Чемпионов обыграл черногорскую «Сутьеску» (4:1 по сумме двух матчей) и вышел во второй раунд квалификации, передает Kazinform со ссылкой на Sports.kz .

За участие в первом раунде «Кайрат» заработал 175 тысяч евро (94,1 миллиона тенге). Такую же сумму казахстанский клуб гарантировал себе за участие во втором раунде. Таким образом, на данный момент заработок «Кайрата» в турнире составляет 350 тысяч евро (188,2 миллиона тенге).

Во втором отборочном раунде Лиги Чемпионов «Кайрату» будет противостоять кипрская «Омония». Матчи пройдут 21/22 июля и 28/29 июля.