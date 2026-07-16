Филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби откроют в Китае

Филиал Казахского национального университета имени аль-Фараби откроют в городе Сучжоу (Китай) на базе Сучжоуского университета. Об этом договорились в рамках круглого стола высокотехнологичных компаний Казахстана и Китая, передает Kazinform со ссылкой на Министерство науки и высшего образования РК.

Меморандум о сотрудничестве подписали ректоры КазНУ им. аль-Фараби и Сучжоуского университета.

Согласно документу, на первом этапе учебный процесс будет организован по трем образовательным программам, в том числе в области электротехники и искусственного интеллекта.

Планируется принять по 100 студентов по каждой образовательной программе.

— Открытие филиала Казахского национального университета имени аль-Фараби в Китае — это историческое событие для нашего университета. Сегодня мы наблюдаем растущий интерес китайской стороны к КазНУ. В настоящее время в университете обучаются около 7 тысяч иностранных студентов, из которых почти 2 200 — граждане Китая. Это свидетельствует о возрастающем доверии к системе высшего образования Казахстана и высоком авторитете нашего университета на международной арене, — отметил ректор КазНУ Жансеит Туймебаев.

Сучжоуский университет, основанный в 1900 году, входит в число ведущих высших учебных заведений Китая. Сегодня здесь обучаются около 60 тысяч студентов, работают более 5 тысяч профессоров и преподавателей, функционируют 37 факультетов. В рейтинге QS Asia University Rankings университет занимает 114-е место.

Напомним, в ходе визита Токаева в Шанхай подписан ряд соглашений на сумму свыше $15 миллиардов, в том числе о между Казахским национальным университетом им.Аль-Фараби и университетом Сучжоу о создании совместного института.