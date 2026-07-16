Площадь лесного пожара в области Абай выросла до 60 гектаров

Площадь лесного пожара в Бородулихинском районе области Абай, по предварительной оценке, достигла около 60 гектаров. Для усиления группировки в регион направлены дополнительные силы из нескольких областей Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным МЧС, в тушении задействованы подразделения Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства экологии, МВД, Министерства обороны, Министерства здравоохранения, КНБ, а также силы акимата области Абай.

Для координации работ на базе Центра стратегического планирования и оперативного управления МЧС развернут оперативный штаб, в который вошли представители всех задействованных государственных органов.

— Для усиления группировки в район пожара направлены дополнительные подразделения МЧС из области Абай, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, а также города Астаны. Кроме того, в ликвидации возгорания участвуют силы резервата «Семей орманы», лесного хозяйства «Ертіс орманы» и воинской части МЧС, — сообщили в ведомстве.

С начала тушения авиация выполнила 81 сброс воды общим объемом 89 тонн. Одновременно продолжается работа наземных подразделений.

Как сообщалось ранее, пожар возник в Камышенском лесничестве резервата «Семей орманы» сегодня утром.

В целях безопасности из детского лагеря были эвакуированы 190 детей и сотрудники.

Полицейские выносили малышей на руках.

Сейчас они продолжает охранять опасную территорию, обеспечивает проезд спецтехники и общественный порядок.

По информации МЧС, ситуация находится под контролем оперативного штаба.