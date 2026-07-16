Лесной пожар вспыхнул в резервате «Семей орманы»

В области Абай продолжается тушение лесного пожара, возникшего на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы», передает корреспондент агентства Kazinform.

Возгорание зарегистрировали утром 16 июля в 57 квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата.

К ликвидации пожара привлечены сотрудники государственной лесной охраны, подразделения ДЧС, спецтехника и авиация. На месте работают 30 спасателей, лесники, автоцистерны, тракторы и малый лесной пожарный комплекс. Для тушения с воздуха задействованы вертолеты AS350 и Ми-8 РГКП «Казавиалесоохрана», оснащенные водосливными устройствами, а также четыре десантника авиационной пожарной службы.

— В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации лесного пожара. Ситуация находится под контролем, — сообщили в государственном лесном природном резервате «Семей орманы».

По данным специалистов, тушение осложняют высокая температура воздуха — до +34 градусов и V класс пожарной опасности. Скорость северо-западного ветра составляет 4 м/с с порывами до 8 м/с.

Для усиления группировки к месту возгорания дополнительно направлены лесопожарная техника и сотрудники государственной лесной охраны. Спасатели продолжают принимать меры, чтобы не допустить дальнейшего распространения огня.

Напомним, 4 июля в резервате «Семей орманы» за день ликвидировали сразу четыре лесных пожара.