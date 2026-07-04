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    Четыре лесных пожара ликвидировали за день в резервате «Семей орманы»

    Четыре лесных пожара были зарегистрированы в субботу, 4 июля, на территории Государственного лесного природного резервата «Семей орманы», передает корреспондент агентства Kazinform.

    Четыре лесных пожара ликвидировали за день в резервате «Семей орманы»
    Фото: Минэкологии и природных ресурсов РК

    По информации резервата, после обнаружения очагов возгорания сотрудники государственной лесной охраны незамедлительно приступили к тушению. Благодаря оперативным действиям все четыре пожара были полностью ликвидированы в тот же день.

    По предварительным данным, причиной возникновения возгораний стали грозовые разряды.

    В резервате предупредили, что в связи с сохранением грозовой погоды на территории сохраняется высокий риск возникновения новых лесных пожаров.

    Жителей и отдыхающих призвали строго соблюдать требования пожарной безопасности, не допускать неосторожного обращения с огнем и бережно относиться к окружающей среде.

    Ранее сообщалось о том, что степной пожар в области Абай полностью ликвидирован.

    Пожар Семей орманы Лесные пожары
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
    Автор