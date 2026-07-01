Степной пожар в области Абай полностью ликвидирован

Пожар произошел на площади 42 га, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

Загорание сухой травы и камышовой растительности на побережье озера Сасыкколь области Абай полностью ликвидировано на площади 42 га.

Напомним, накануне в Урджарском районе области Абай в районе участка Перешейка Каракольского сельского округа при мониторинге геоинформационного сервиса АО «Гарыш Сапары» была выявлена термальная точка.

По прибытии подразделений было установлено, что на открытой территории в труднодоступной болотистой местности на побережье озера Сасыкколь произошло возгорание сухой травы и камыша.