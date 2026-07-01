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    Степной пожар в области Абай полностью ликвидирован

    Пожар произошел на площади 42 га, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    пожар
    Фото: ДЧС ВКО

    Загорание сухой травы и камышовой растительности на побережье озера Сасыкколь области Абай полностью ликвидировано на площади 42 га.

    Напомним, накануне в Урджарском районе области Абай в районе участка Перешейка Каракольского сельского округа при мониторинге геоинформационного сервиса АО «Гарыш Сапары» была выявлена термальная точка.

    По прибытии подразделений было установлено, что на открытой территории в труднодоступной болотистой местности на побережье озера Сасыкколь произошло возгорание сухой травы и камыша.

    МЧС Пожар Регионы Казахстана Область Абай Природные пожары
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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