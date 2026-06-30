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    Возгорание обнаружили из космоса: в области Абай горят 30 га степи

    В Урджарском районе области Абай в районе участка Перешейка Каракольского сельского округа при мониторинге геоинформационного сервиса АО «Гарыш Сапары» была выявлена термальная точка, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

    Возгорание обнаружили из космоса: в области Абай горят 30 га степи
    Кадр из видео

    Незамедлительно к месту были направлены силы и средства МЧС. По прибытии подразделений было установлено, что на открытой территории в труднодоступной болотистой местности на побережье озера Сасыкколь произошло возгорание сухой травы и камыша на ориентировочной площади около 30 гектаров.

    Тушение осложняется отсутствием возможности подъезда пожарной техники к очагу возгорания. Несмотря на сложные условия, спасатели МЧС проводят необходимые мероприятия по локализации и ликвидации пожара.

    Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится под контролем.

    Ранее в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области на территории государственного национального природного парка произошло возгорание в горной местности неподалеку от села Кабырга в районе Алтайского лесничества.

    МЧС Пожар Регионы Казахстана Область Абай Природные пожары
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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