Возгорание обнаружили из космоса: в области Абай горят 30 га степи

В Урджарском районе области Абай в районе участка Перешейка Каракольского сельского округа при мониторинге геоинформационного сервиса АО «Гарыш Сапары» была выявлена термальная точка, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС.

Незамедлительно к месту были направлены силы и средства МЧС. По прибытии подразделений было установлено, что на открытой территории в труднодоступной болотистой местности на побережье озера Сасыкколь произошло возгорание сухой травы и камыша на ориентировочной площади около 30 гектаров.

Тушение осложняется отсутствием возможности подъезда пожарной техники к очагу возгорания. Несмотря на сложные условия, спасатели МЧС проводят необходимые мероприятия по локализации и ликвидации пожара.

Угрозы населенным пунктам нет. Ситуация находится под контролем.

Ранее в Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области на территории государственного национального природного парка произошло возгорание в горной местности неподалеку от села Кабырга в районе Алтайского лесничества.