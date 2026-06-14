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    Пожар в горах нацпарка в Катон-Карагае потушили с помощью авиации

    Для тушения пожара в лесной зоне Катон-Карагая ВКО был задействован вертолет, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    Пожар в горах в нацпарке в Катон-Карагае потушили с помощью авиации
    Кадр из видео

    В Катон-Карагайском районе Восточно-Казахстанской области на территории государственного национального природного парка произошло возгорание в горной местности неподалеку от села Кабырга в районе Алтайского лесничества.

    На тушение были оперативно направлены силы лесной охраны и вертолет «Казавиаспас» МЧС РК с водосливным устройством. Всего выполнено 8 сбросов воды.

    Своевременно принятыми мерами удалось не допустить распространения огня. Пожар ликвидирован на площади 10 квадратных метров.

    Предварительная причина возгорания рассматривается как попадание молнии в дерево.

    В начале мая в Уланском районе в урочище Аюда Бухтарминского водохранилища на территории Приморского лесничества произошло загорание травы, кустарников и деревьев в лесной зоне. Тогда для ликвидации возгорания также был направлен борт авиации МЧС.

    МЧС Пожар Леса ВКО Катон-Карагай Авиация Регионы Казахстана Природные пожары Лесные пожары Восточно-Казахстанская область
    Динара Жусупбекова
    Динара Жусупбекова
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