Территория лесничества близ Бухтарминского водохранилища загорелась в ВКО

Авиация привлечена для тушения лесного пожара в ВКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

В Уланском районе, в урочище Аюда Бухтарминского водохранилища, на территории Приморского лесничества произошло загорание травы, кустарников и деревьев в лесной зоне.

Для ликвидации возгорания направлен борт авиации МЧС.

Кадр из видео

На месте работают сотрудники лесного хозяйства, также задействованы силы ДЧС ВКО.

Борьба с огнем осложнялась горной местностью и порывами ветра. Принятыми мерами удалось остановить распространения огня. В данный момент открытых очагов нет. Ситуация находится на контроле.

Всего бортом «Казавиаспас» МЧС произведено 7 сбросов, 21 тонны воды.

Отметим, что в Восточно-Казахстанской области продолжается активная фаза пожароопасного сезона. В регионе усилены меры по охране лесного фонда, мониторингу и предотвращению возгораний.