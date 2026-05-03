    Территория лесничества близ Бухтарминского водохранилища загорелась в ВКО

    Авиация привлечена для тушения лесного пожара в ВКО, передает агентство Kazinform со ссылкой на МЧС РК.

    В Уланском районе, в урочище Аюда Бухтарминского водохранилища, на территории Приморского лесничества произошло загорание травы, кустарников и деревьев в лесной зоне.

    Для ликвидации возгорания направлен борт авиации МЧС.

    На месте работают сотрудники лесного хозяйства, также задействованы силы ДЧС ВКО.

    Борьба с огнем осложнялась горной местностью и порывами ветра. Принятыми мерами удалось остановить распространения огня. В данный момент открытых очагов нет. Ситуация находится на контроле.

    Всего бортом «Казавиаспас» МЧС произведено 7 сбросов, 21 тонны воды.

    Отметим, что в Восточно-Казахстанской области продолжается активная фаза пожароопасного сезона. В регионе усилены меры по охране лесного фонда, мониторингу и предотвращению возгораний.

    Динара Жусупбекова
    Автор