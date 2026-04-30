Лес в ВКО охраняют от пожара десантники и летчики-наблюдатели

В Восточно-Казахстанской области продолжается активная фаза пожароопасного сезона. В регионе усилены меры по охране лесного фонда, мониторингу и предотвращению возгораний, передает Kazinform со ссылкой на акимат ВКО.

Об этом на брифинге в Региональной службе коммуникаций сообщил заместитель руководителя управления природных ресурсов и природопользования ВКО Мерхат Амиров.

По словам спикера, общая площадь лесного фонда области составляет 3 млн гектаров, из которых 1,7 млн гектаров покрыты лесом. Существенная часть территорий находится в ведении местных исполнительных органов и Комитета лесного хозяйства и животного мира РК, включая лесные хозяйства, государственные природные резерваты и национальный парк.

По итогам прошлого пожароопасного сезона в 2025 году на территории государственного лесного фонда было зарегистрировано 27 лесных пожаров на общей площади 204 гектара, из которых 13,1 гектара — покрытая лесом территория.

Для предотвращения подобных ситуаций в регионе задействованы 1549 сотрудников государственной лесной охраны. В их распоряжении находятся 437 единиц противопожарной техники и более 8000 единиц инвентаря, включая мотопомпы, бензопилы и ранцевые огнетушители.

— В системе мониторинга используются 36 беспилотных летательных аппаратов, позволяющих оперативно выявлять очаги возгораний и оценивать масштабы пожаров. Дроны распределены между лесными хозяйствами и группами мониторинга. Дополнительно в регионе сформирован запас горюче-смазочных материалов, — отметил Мерхат Амиров.

Авиационное патрулирование лесного фонда осуществляют подразделения «Казавиалесоохраны». В распоряжении службы находятся самолеты и вертолеты, задействованные как для мониторинга, так и для тушения пожаров в труднодоступных районах.

По словам спикера, общая численность авиапожарной службы на сегодняшний день составляет 16 десантников-пожарных и четыре летчика-наблюдателя. Отдельно отмечается усиление технической базы. За последние семь лет на эти цели из областного бюджета направлено 2,65 млрд тенге. За счет этих средств приобретены пожарная и патрульная техника, тракторы и специализированные автомобили.

Кроме того, в 2025 году через лизинговые механизмы приобретено еще 122 единицы техники на сумму 3,9 млрд тенге. Уровень оснащенности лесных учреждений вырос с 42% до 67%. В регионе продолжается внедрение системы раннего обнаружения лесных пожаров. В девяти лесных хозяйствах определено 90 точек установки оборудования, где в ближайшее время начнутся строительно-монтажные работы.

На текущий год также запланированы профилактические мероприятия: создание 62 км новых минерализованных полос, уход за существующими участками протяженностью 540 км, установка 239 информационных аншлагов и проведение разъяснительной работы с населением, заключил спикер.

