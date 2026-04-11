Почти 40% лесов страны будут охранять в пожароопасный сезон в ВКО

Общая площадь лесов ВКО составляет около 3 млн гектаров, из которых 1,7 млн гектаров покрыты лесом. Это крупнейший лесной массив Казахстана, именно он ежегодно становится зоной особого контроля.

На фоне масштабных пожаров в соседней области Абай — вопрос профилактики и готовности служб приобретает особую остроту. В прошлом году в ВКО произошло 27 лесных пожаров — огонь охватил более 200 гектаров, нанеся ущерб свыше 2 млн тенге.

Сегодня за сохранность этого ресурса отвечают 13 лесных хозяйств, два государственных природных заповедника и один национальный парк. Непосредственную охрану ведут 48 подразделений лесных пожарных станций, а также специалисты «Казавиалесоохраны».

Система реагирования в регионе выстроена многоуровнево. Только в подразделениях ДЧС ВКО задействованы 1329 сотрудников и 249 единиц техники, включая 128 пожарных автомобилей, из которых 90 — повышенной проходимости. Дополнительно сформированы наземные силы лесной охраны численностью более 1 100 человек, еще свыше 400 специалистов работают на особо охраняемых природных территориях.

Для раннего обнаружения очагов возгорания используется космический мониторинг термоточек совместно с «Қазақстан Ғарыш Сапары», а также девять беспилотников, которые применяют в наиболее уязвимых районах — Риддере, Алтае и Асубулаке.

Параллельно усиливаются и превентивные меры. В регионе уже утверждены схемы патрулирования, создаются мобильные группы с участием полиции, спасателей и лесников. В этом году планируется обустроить 62 километра минерализованных полос и обслужить еще 540 километров существующих, а также установить 239 предупреждающих аншлагов.

Отдельный акцент — на инфраструктуре и технике. За последние семь лет на укрепление материально-технической базы направлено 2,65 млрд тенге. Только в прошлом году дополнительно закуплено 122 единицы техники, включая пожарные автоцистерны, тракторы и мобильные комплексы.

Несмотря на масштабную подготовку, ключевым фактором риска остается человеческий. Специалисты подчеркивают, что большинство возгораний происходит из-за неосторожного обращения с огнем, хотя нередки и природные причины — в частности, грозовые разряды.

В ДЧС напоминают, что в пожароопасный период запрещено разводить костры в лесах, сжигать сухую траву и мусор вне специально оборудованных мест. За нарушение предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее сообщалось, что рейды против незаконного разведения костров начались в Казахстане.