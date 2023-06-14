СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Лесной пожар в области Абай локализован, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата области.

Как сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, 14 июня в 21:00 по итогам облета и оценки оперативной обстановки Маратом Кульдиковым объявлена локализация по природному пожару на территории природного резервата «Семей орманы» в области Абай.

«При этом с учетом складывающейся обстановки произведена перегруппировка сил и средств для сосредоточения основных усилий по тушению локальных очагов тления и недопущения возникновения новых.

До полной ликвидации будет осуществляться постоянная проливка мест локализованных очагов, а также захлестывание и засыпка кромки пожара грунтом», - дополнили в ведомстве.

Напомним, 8 июня на территории Батпаевского лесничества произошло возгорание деревьев. 14 лесников погибли при пожаре в области Абай.

1800 человек продолжают тушить пожар. Объявлен сбор помощи пострадавшим.

Общая площадь пожара в области Абай около 60 тысяч га, из них 43 тысяч га – в активной термоточке.