Рейды против незаконного разведения костров начались в Казахстане

По словам зампредседателя Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РК Асета Жилкайдарова, ежегодно в стране проводятся рейды, в том числе с использованием беспилотников.

— Сотрудники поднимают летательные аппараты, смотрят, где дым проходит. Туда приходят и проводят разъяснительные работы. Эта работа имеет ежегодный характер. В этом году уже начались обходы, рейды проходят повсеместно, — уточнил Асет Жилкайдаров.

В МЧС напомнили, что разводить огонь для приготовления пищи разрешается только в специально отведенных местах.

— Если в первый раз за незаконный розжиг дается предупреждение, то во второй раз, если предупреждение проигнорировали, возможен уже штраф до 5 МРП (21 625 тенге — прим. Ред.), — отметил Жилкайдаров.

В пожароопасный период также запрещено сжигать сухую траву, бросать горящие спички и окурки, а также оставлять на солнце стекло и другие предметы, способные вызвать возгорание.

Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что в ряде регионов фиксируются возгорания на территориях природных заповедников и лесных хозяйств. Он поручил службам обеспечить готовность к оперативному реагированию.