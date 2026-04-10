РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Казахстан
    Политика
    Происшествия
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    14:19, 10 Апрель 2026

    Рейды против незаконного разведения костров начались в Казахстане

    В Казахстане с началом пожароопасного периода усилили контроль за соблюдением правил безопасности. В МЧС напомнили о штрафах до 21 625 тенге при разведении костров в неположенном месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Костры, пикник
    Фото: Unsplash

    По словам зампредседателя Комитета по предупреждению чрезвычайных ситуаций МЧС РК Асета Жилкайдарова, ежегодно в стране проводятся рейды, в том числе с использованием беспилотников.

    — Сотрудники поднимают летательные аппараты, смотрят, где дым проходит. Туда приходят и проводят разъяснительные работы. Эта работа имеет ежегодный характер. В этом году уже начались обходы, рейды проходят повсеместно, — уточнил Асет Жилкайдаров.

    В МЧС напомнили, что разводить огонь для приготовления пищи разрешается только в специально отведенных местах.

    — Если в первый раз за незаконный розжиг дается предупреждение, то во второй раз, если предупреждение проигнорировали, возможен уже штраф до 5 МРП (21 625 тенге — прим. Ред.), — отметил Жилкайдаров.

    В пожароопасный период также запрещено сжигать сухую траву, бросать горящие спички и окурки, а также оставлять на солнце стекло и другие предметы, способные вызвать возгорание.

    Ранее Премьер-министр РК Олжас Бектенов отметил, что в ряде регионов фиксируются возгорания на территориях природных заповедников и лесных хозяйств. Он поручил службам обеспечить готовность к оперативному реагированию.

    Теги:
    Пожар Казахстан Штрафы Мусор Природа Лесные пожары
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
    Автор
    Сейчас читают