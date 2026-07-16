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    Малышей выносили на руках: как проходила эвакуация детского лагеря из-за пожара в «Семей орманы»

    Во время эвакуации детского лагеря в области Абай полицейским пришлось выносить на руках самых маленьких воспитанников, чтобы не допустить паники и как можно быстрее вывести детей из опасной зоны, передает корреспондент агентства Kazinform.

    а
    Фото: ДП области Абай

    По данным МВД, после сообщения о лесном пожаре сотрудники полиции одними из первых прибыли к лагерю, расположенному неподалеку от очага возгорания. Эвакуация проходила организованно. Детей сопровождали к транспорту, а малышей полицейские несли на руках, стараясь успокоить их.

    а
    Фото: ДП области Абай

    — Главной задачей было обеспечить безопасность и не допустить паники. Самых маленьких детей сотрудники полиции выносили на руках, успокаивали ребят и сопровождали их в безопасное место. Благодаря слаженным действиям все воспитанники и персонал лагеря были своевременно эвакуированы, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

    После завершения эвакуации сотрудники полиции продолжили работу в районе пожара. Они выставили оцепление, перекрыли подъездные пути к опасной территории, обеспечили проезд пожарной и инженерной техники, регулируют дорожное движение и охраняют имущество жителей.

    Ранее сообщалось, что резервате «Семей орманы» вспыхнул лесной пожарК тушению привлечены вертолеты и более 200 специалистов: спасатели и полиция. В целях безопасности из лагеря неподалеку были эвакуированы 190 детей и 20 сотрудников. 

    Работы по ликвидации лесного огня продолжаются.

    летний лагерь Полиция Семей орманы Область Абай Эвакуация Лесные пожары
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор