Малышей выносили на руках: как проходила эвакуация детского лагеря из-за пожара в «Семей орманы»

Во время эвакуации детского лагеря в области Абай полицейским пришлось выносить на руках самых маленьких воспитанников, чтобы не допустить паники и как можно быстрее вывести детей из опасной зоны, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным МВД, после сообщения о лесном пожаре сотрудники полиции одними из первых прибыли к лагерю, расположенному неподалеку от очага возгорания. Эвакуация проходила организованно. Детей сопровождали к транспорту, а малышей полицейские несли на руках, стараясь успокоить их.

Фото: ДП области Абай

— Главной задачей было обеспечить безопасность и не допустить паники. Самых маленьких детей сотрудники полиции выносили на руках, успокаивали ребят и сопровождали их в безопасное место. Благодаря слаженным действиям все воспитанники и персонал лагеря были своевременно эвакуированы, — сообщили в пресс-службе департамента полиции области Абай.

После завершения эвакуации сотрудники полиции продолжили работу в районе пожара. Они выставили оцепление, перекрыли подъездные пути к опасной территории, обеспечили проезд пожарной и инженерной техники, регулируют дорожное движение и охраняют имущество жителей.

Ранее сообщалось, что резервате «Семей орманы» вспыхнул лесной пожар. К тушению привлечены вертолеты и более 200 специалистов: спасатели и полиция. В целях безопасности из лагеря неподалеку были эвакуированы 190 детей и 20 сотрудников.

Работы по ликвидации лесного огня продолжаются.