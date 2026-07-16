Пожар в «Семей орманы»: к тушению привлекли вертолеты и более 200 специалистов

Работы по тушению лесного пожара на территории государственного лесного природного резервата «Семей орманы» продолжаются, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство экологии и природных ресурсов.

— К тушению пожара привлечены 86 сотрудников государственной лесной охраны Резервата и 31 единица техники, 2 вертолета РГКП «Казавиалесоохрана», оснащенные водосливными устройствами (ВСУ), 38 сотрудников и 10 единиц техники Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также вертолет Ми-8 Министерства обороны, — сообщает Минэкологии и природных ресурсов.

Всего задействовано 101 сотрудников полиции; 25 единиц служебного автотранспорта в том числе четыре автобуса и два КамАЗа вахтовка.

от ОП Бородулихинского района 30 сотрудников, 6 автомашин;

от департамента полиции 13 экипажей, 26 сотрудников ППП;

42 сотрудника СОБР;

три сотрудника УАП и зам ДП Ж. Байкенов.

— Вертолеты РГКП «Казавиалесоохрана» уже выполнили 24 сброса воды с использованием водосливных устройств. Кроме того, к месту пожара продолжают направляться дополнительные силы и техника. В настоящее время продолжаются работы по локализации и ликвидации пожара. Ситуация находится под постоянным контролем, — добавили в Минэкологии и природных ресурсов.

Напомним, возгорание зарегистрировали сегодня утром, 16 июля, в 57 квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала резервата. Из детского оздоровительного лагеря, расположенного неподалеку от лесного пожара, эвакуировали 190 детей и 20 взрослых.