Более 200 человек эвакуировали из детского лагеря из-за пожара в резервате «Семей орманы»

Из детского оздоровительного лагеря, расположенного неподалеку от лесного пожара в Бородулихинском районе области Абай, в целях безопасности эвакуировали 190 детей и 20 взрослых, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акимата Бородулихинского района области Абай, решение принято превентивно, несмотря на то, что прямой угрозы распространения огня на территорию лагеря нет.

— В целях обеспечения безопасности из детского оздоровительного лагеря, расположенного вблизи очага возгорания, эвакуированы 190 детей и 20 взрослых. Ситуация находится под постоянным контролем, угрозы населенным пунктам и объектам жизнеобеспечения нет, — сообщили в пресс-службе акимата Бородулихинского района.

Напомним, лесной пожар был зарегистрирован сегодня утром, 16 июля, в 57 квартале Камышенского лесничества Бородулихинского филиала ГЛПР «Семей орманы». В тушении задействованы силы лесной охраны, подразделения ДЧС, специализированная техника и авиация «Казавиалесоохраны». Работы по локализации и ликвидации возгорания продолжаются.