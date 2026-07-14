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    Токаев поручил обеспечить координацию работы Халық Кеңесі с госорганами и гражданским обществом

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя — руководителя Секретариата Қазақстан Халық Кеңесі Канатбека Жайсанбаева, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев поручил обеспечить координацию работы Қазақстан Халық Кеңесі с госорганами и гражданским обществом
    Фото: Акорда

    Глава государства заслушал доклад о принимаемых мерах по формированию Қазақстан Халық Кеңесі и его Секретариата.

    Канатбек Жайсанбаев доложил, что Секретариат будет обеспечивать организационное, правовое, материально-техническое, финансовое, информационно-аналитическое сопровождение деятельности Қазақстан Халық Кеңесі.

    Президент отметил, что Халық Кеңесі — это уникальная диалоговая площадка, которая будет выполнять важную роль в построении Справедливого Казахстана.

    Глава государства поручил руководителю Секретариата обеспечить эффективную координацию взаимодействия Халық Кеңесі с государственными органами, организациями, институтами гражданского общества и международными организациями.

    Президент также обратил внимание на необходимость качественной подготовки к первой Сессии Қазақстан Халық Кеңесі.

    Ранее Глава государства подписал указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі».

    Касым-Жомарт Токаев Конституция Акорда Президент Казахстана Халық Кеңесі
    Диана Калманбаева
    Диана Калманбаева
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