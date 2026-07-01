Глава государства подписал указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі»

Заместитель Премьер-министра — министр культуры и информации РК Аида Балаева сообщила, что Президент подписал указ о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі», передает корреспондент агентства Kazinform.

По ее словам, в соответствии с Конституционным законом «О Қазақстан Халық Кеңесі» Закон «Об Ассамблее народа Казахстана» утратил силу.

— В этой связи вчера был подписан Указ Президента о создании Секретариата «Қазақстан Халық Кеңесі», — отметила Аида Балаева на заседании Правительства.

Кроме того, разработан ряд законодательных поправок. Так, впервые на законодательном уровне закрепляется понятие «этнокультурные объединения», а также определяется правовой статус Домов дружбы и порядок их финансирования.

— Вместе с тем, в связи с завершением исторической миссии Ассамблеи народа Казахстана, разрабатывается новая Концепция развития межэтнических отношений и общественного согласия, — добавила министр.

Напомним, что сегодня, 1 июля, вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года.