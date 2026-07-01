Новая Конституция Казахстана вступила в силу: что изменится для власти и граждан

Сегодня, 1 июля, вступил в силу Основной закон страны, принятый на Общенациональном референдуме 15 марта 2026 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Основной закон страны можно назвать по-настоящему народным. В подготовке текста участвовал лично Глава государства Касым-Жомарт Токаев, что придало документу особую легитимность и подчеркнуло его связь с обществом.

Впервые в истории Казахстана Основной закон страны был принят на общенациональной референдуме: 87,15% граждан поддержали Конституцию.

Главная отличительная черта новой Конституции — ее человекоцентричность. Она ставит во главу угла права и интересы граждан, закрепляет принципы справедливости и доверия, открывает новые горизонты для развития Справедливого Казахстана. Конституция является фундаментом правовой системы государства, определяет основы государственного устройства, закрепляет права и свободы граждан, а также стратегические направления развития страны на долгосрочную перспективу.

Новая Конституция существенно обновила действующую систему государственного устройства. Документ включает преамбулу, 11 разделов и 104 статьи.

Новые конституционные законы

Для реализации положений нового Основного закона страны в Казахстане был принят пакет конституционных законов, которые закрепляют новую систему государственного управления и определяют порядок работы ключевых государственных институтов.

В их числе законы:

«О Президенте Республики Казахстан»;

«О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов»;

«О Қазақстан Халық Кеңесі»;

«О статусе столицы Республики Казахстан»;

«Об административно-территориальном устройстве Республики Казахстан»;

а также поправки в Конституционный закон «О выборах в Республике Казахстан».

Одним из ключевых документов стал Конституционный закон «О Президенте Республики Казахстан». Документ направлен на формирование новой модели государственного управления, основанной на принципе «Сильный Президент — Влиятельный Курултай — Подотчетное Правительство».

Закон сохраняет ранее введенные ограничения для института президентства. В частности, Президент, как и прежде, избирается на один семилетний срок без права переизбрания, обязан сохранять беспартийность, а для его близких родственников продолжают действовать ограничения на занятие отдельных государственных должностей.

Фото: Kazinform

Одновременно закон закрепляет новые механизмы взаимодействия Президента с Курултаем, Правительством, Народным советом Казахстана и Уполномоченным по правам человека.

Одним из главных нововведений стало введение института вице-президента. Согласно закону, кандидатура на эту должность назначается Президентом с согласия Курултая. Документ определяет требования к кандидату, его полномочия, основания прекращения полномочий, а также роль в обеспечении стабильной и непрерывной работы высших органов государственной власти.

Вместо Парламента — Курултай

Одним из самых масштабных изменений новой Конституции стала реформа законодательной власти. Так, с 1 июля в Казахстане прекращает работу двухпалатный Парламент, который состоял из Сената и Мажилиса. Вместо него начинает функционировать Курултай — новый высший представительный орган страны.

Согласно Конституционному закону «О Курултае Республики Казахстан и статусе его депутатов», Курултай будет состоять из 145 депутатов. Депутаты избираются на 5 лет по пропорциональной системе по единому общенациональному округу.

Работу представительного органа возглавит Председатель, которому будут помогать три заместителя, избираемые самими депутатами большинством голосов.

Полномочия Курултая будут начинаться с открытия первой сессии нового созыва и завершаться после начала работы следующего состава депутатов. Выборы в Курултай будут проходить на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании.

Очередные выборы должны состояться не позднее чем за два месяца до окончания полномочий действующего созыва, а в случае досрочного роспуска новые выборы будут проводиться в течение двух месяцев.

Стать депутатом Курултая сможет гражданин Казахстана не моложе 25 лет, который проживает в стране последние десять лет. После избрания депутаты будут приносить присягу народу Казахстана.

Ожидается, что Курултай получит значительно более широкие полномочия, чем прежний Парламент. В частности, предусмотрены консультации по кандидатам в состав Кабинета министров, регулярная отчетность членов Правительства, ежегодный доклад Премьер-министра о деятельности Кабмина на заседании Курултая, а также процедура выражения вотума недоверия Правительству.

Кроме того, Курултай наделен важными кадровыми полномочиями. Он дает согласие Президенту на назначение вице-президента, премьер-министра, судей Конституционного суда, членов Центральной избирательной комиссии и Высшей аудиторской палаты. Также депутаты избирают судей Верховного суда по представлению Главы государства.

Фото: Kazinform

Отдельные положения закона регулируют порядок лишения неприкосновенности судей Конституционного и Верховного судов, а также закрепляют нормы депутатской этики, которые ранее содержались лишь в регламенте Парламента.

Қазақстан Халық Кеңесі: голос общества на государственном уровне

Еще одним важным нововведением новой Конституции стало создание Қазақстан Халық Кеңесі (Народного совета Казахстана). Это новый высший консультативный орган, который будет представлять интересы граждан и участвовать в обсуждении ключевых вопросов развития страны.

Главная задача Қазақстан Халық Кеңесі — вырабатывать предложения по внутренней политике, укреплению общественного согласия и национального единства, а также доносить позицию общества до государственных органов.

При этом Совет получит право законодательной инициативы. Это означает, что он сможет предлагать Курултаю проекты законов, инициировать проведение республиканского референдума, организовывать общественные обсуждения и участвовать в общественном контроле.

В состав Қазақстан Халық Кеңесі войдут представители разных слоев общества — общественных организаций, этнокультурных объединений, неправительственного сектора, общественных советов и маслихатов. Членов совета планируют избирать на четыре года, а его председатель также будет избираться на этот срок без возможности бессрочно занимать эту должность. В Новый орган войдут 126 человек.

После запуска новой системы упраздняется Ассамблея народа Казахстана. По замыслу разработчиков реформы, Народный совет станет новой площадкой для диалога между государством и обществом и позволит расширить участие граждан в принятии важных решений.

Фото: Pexels

Обновленная преамбула и новые принципы развития

Новая Конституция сохранила неизменными ключевые основы государства — Казахстан остается унитарным государством, а его территория признается целостной, неприкосновенной и неотчуждаемой.

При этом была существенно обновлена преамбула — вступительная часть Основного закона. В нее включили новые ценностные ориентиры страны: преемственность истории Великой степи, положение об исконной казахской земле, идею Справедливого Казахстана, принцип «Закон и Порядок», а также подчеркнули единство государства и нерушимость его границ.

Изменения коснулись и судебной системы. В Конституции усилены гарантии независимости судей, расширены возможности судебной защиты прав граждан и закреплены дополнительные механизмы обеспечения верховенства Конституции.

Еще одна новая норма позволяет вводить на отдельных территориях страны специальные правовые режимы. Они могут действовать в финансовой сфере или в так называемых «городах ускоренного развития», где будут предусмотрены особые условия государственного управления и ведения бизнеса. Такие механизмы, в частности, могут применяться для дальнейшего развития Международного финансового центра «Астана» и города Алатау.

Цифровые права и защита персональных данных

В Конституции впервые прямо закреплено право граждан на защиту в цифровой среде. Конкретизируется охрана персональных данных и информации, обрабатываемой с использованием цифровых технологий.

«Право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну, защиту персональных данных от их незаконного сбора, обработки, хранения и использования, в том числе с применением цифровых технологий, гарантируется законом», — гласит 21 статья Конституции.

Фото: МТСЗН

При этом сохраняется право на тайну банковских операций, переписки, телефонных и почтовых сообщений, но теперь с явным учетом цифровых каналов связи. Подтверждается обязанность государственных органов, общественных объединений, должностных лиц и СМИ обеспечивать каждому возможность ознакомиться с документами и решениями, затрагивающими его права и интересы.

Социальные гарантии и образование

Сохраняются основополагающие социальные права граждан на охрану здоровья и образование. Бесплатная медицинская помощь закреплена как «не оплачиваемая» вместо «бесплатно гарантированной», а платные услуги остаются доступными на законных основаниях. Остается прежний принцип гарантированного доступа к здравоохранению, но с более точной формулировкой.

«Граждане Республики Казахстан вправе получать не оплачиваемую ими медицинскую помощь, установленную законом», — отмечено в статье 32, пункте 2.

В сфере образования также сохранены базовые права: среднее образование обязательно, высшее предоставляется в соответствии с законом, а платные услуги в частных учебных заведениях регулируются законом.

Вводится светский характер системы образования, уточняется обязательность начального и основного среднего образования и усиливается контроль государства за соответствием всех учебных заведений общеобязательным стандартам.

Свобода слова

В Конституции положения о правах и свободах граждан стали более детальными. Если прежняя статья 20 закрепляла общие принципы — свободу слова и творчества, запрет цензуры, право получать и распространять информацию, то новая статья 23 расширяет эти права. Теперь речь идет также о научном, техническом и художественном творчестве, защите интеллектуальной собственности и возможности получать и распространять информацию любыми законными способами, за исключением сведений, составляющих государственные секреты.

«Свобода слова, научного, технического, художественного творчества гарантируется», — гласит статья 23, пункт 1.

Фото: Министерство просвещения Республики Казахстан

Свобода слова не должна посягать на честь и достоинство других, здоровье граждан, нравственность и общественный порядок, а запрет пропаганды применим при угрозе суверенитету, территориальной целостности, национальной безопасности.

Религия отделена от государства

В Конституции нормы о политическом и общественном многообразии уточнены и расширены.

Создание и деятельность общественных объединений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Республики Казахстан, общественного порядка, подрыв национальной безопасности, разжигание войны, социальной, расовой, национальной, религиозной розни, а также создание не предусмотренных законодательством военизированных формирований запрещены.

Впервые появилась отдельная статья 7, которая закрепляет четкое разделение религии и государства и утверждает светский характер системы образования и воспитания.

Брак имеет правовой статус

В Конституции Казахстана впервые уточняется правовой статус брака. Статья 30 прямо определяет брак как добровольный и равноправный союз мужчины и женщины, зарегистрированный государством.

Закрепление принципа добровольности брака в Конституции создает дополнительную правовую основу для борьбы с любыми формами принуждения. Официальная государственная регистрация брака выступает гарантией со стороны государства, обеспечивает юридическую ясность, защищает права супругов и детей, а также гарантирует равенство и стабильность семейных отношений.

При этом сохраняются прежние нормы: забота о детях и их воспитание остаются естественным правом и обязанностью родителей, а совершеннолетние трудоспособные дети по-прежнему обязаны заботиться о нетрудоспособных родителях.

Фото: freepik

Усиление правового статуса адвокатов и запрет на выселение

Впервые закреплена специальная статья об адвокатуре и адвокатской деятельности.

Статья 86 гласит:

1. Адвокатура в Республике Казахстан содействует реализации гарантированных государством прав человека на судебную защиту, на получение юридической помощи. Юридическая помощь оказывается адвокатами и иными лицами в соответствии с законом.

2. Порядок осуществления адвокатской деятельности, права, обязанности, ответственность адвоката определяются законом.

Лишение или выселение из дома возможно только по решению суда. При это государство обязано создавать условия для обеспечения граждан жильем.

Международные пакты гарантируют защиту каждого человека от произвольного или незаконного вмешательства в личную и семейную жизнь, а также от посягательств на неприкосновенность жилища. Жилище как особый вид имущества имеет повышенный уровень конституционной защиты, так как напрямую связано с правом человека и семьи на достойные условия жизни.

Граждане и государство обязаны защищать природу

Впервые закреплена обязанность граждан бережно относиться к природе и сохранять ее богатства. Государство продолжает ставить целью охрану окружающей среды, благоприятной для жизни и здоровья человека, а ответственность должностных лиц теперь распространяется на сокрытие фактов, угрожающих не только жизни и здоровью людей, но и состоянию окружающей среды.

Закреплена личная и государственная ответственность за сохранение природы и уточнены правовые механизмы защиты экологических интересов.

Партии готовятся к первым выборам в Курултай

Вступление новой Конституции в силу открывает новый этап для политических партий. В августе в стране пройдут первые выборы в Курултай, по итогам которых будет сформирован новый представительный орган страны.

Фото: Максат Шагырбаев / Kazinform

Именно поэтому июнь стал месяцем активной подготовки политических сил к предстоящей избирательной кампании. Партии проводят съезды, обновляют свои программы и уставы, формируют списки кандидатов и определяют стратегию участия в первых выборах по новым конституционным правилам.

Одной из первых съезд провела партия AMANAT, где было принято решение присоединиться к партии «Әділет», созданной 7 мая 2026 года.

Наиболее заметные изменения произошли в партии «Ақ жол», где делегаты утвердили изменения в устав, приведя его в соответствие с новой Конституцией, а также избрали нового председателя. После добровольной отставки Азата Перуашева партию возглавила Дания Еспаева.

На II съезде партии «Әділет» принято решение о дальнейшем организационном развитии политической силы, создании региональной сети и подготовке к участию в выборах в Курултай. В целом, для политических партий это означает не только подготовку к очередной избирательной кампании, но и адаптацию к новой модели государственного управления.

Новый этап развития Казахстана

Вступление новой Конституции в силу открывает для Казахстана новый этап государственного и политического развития. Обновленный Основной закон не только меняет архитектуру власти, но и определяет долгосрочные ориентиры развития страны, закладывает основу для дальнейших институциональных реформ.

Уже в ближайшие месяцы Казахстану предстоит реализовать положения новой Конституции на практике: провести первые выборы в Курултай, сформировать новые государственные институты и завершить переход к обновленной модели государственного управления.

Как отмечает Президент Касым-Жомарт Токаев, принятие новой Конституции означает формирование нового качества нации.

— Новая Конституция станет надежной опорой нашей государственности и суверенитета. Каждая ее норма, каждое ее положение призваны укреплять нашу Независимость. Принцип Справедливости красной линией проходит сквозь все содержание Основного закона. Поэтому можно с уверенностью заявить, что Новая Конституция — главный документ Справедливого Казахстана, — подчеркивает Глава государства.

Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

С полным текстом новой Конституции Казахстана можно ознакомиться по ссылке.