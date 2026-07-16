Какие школьные учебники обновят в в Казахстане

До 30 августа 2026 года школы Казахстана получат обновленные учебники для 3-х классов по семи предметам и для 7-х классов по всемирной истории. Остальные издания будут дорабатываться и вводиться поэтапно, передает Kazinform со ссылкой на Министерство просвещения РК.

В ведомстве сообщили, что в ходе дополнительной экспертизы специалисты выявили более 700 замечаний ошибок различного характера в содержании учебников.

- Совместно с издательствами и экспертным сообществом продолжается работа по устранению выявленных замечаний. Дополнительное время необходимо для того, чтобы все учебники соответствовали установленным требованиям качества. При этом обеспечение организаций образования учебниками продолжается в плановом порядке, - отметили в министерстве.

Обновление учебников будет проходить поэтапно. До 30 августа 2026 года будут приобретены учебники для 3-х классов по предметам «Қазақ тілі», «Русский язык», «Математика», «Познание мира», «Литературное чтение», «Музыка», а также учебники по предмету «Всемирная история» для 7-х классов.

Выбор учебников уже проведен педагогами через электронную платформу Etandau.gov.kz. На основании их выбора местными исполнительными органами сформированы заявки и направлены издательствам для организации поставок. Одновременно регионы проводят дополнительный закуп учебников для остальных классов с учетом увеличения числа обучающихся и обновления библиотечных фондов.

Дальнейшее обновление учебников также будет проходить поэтапно: до 1 января 2027 года - для 4-х и 9-х классов, до 1 апреля 2027 года - для 8-х классов.

Ранее сообщалось, что Министерство просвещения разработало новые учебники для общеобразовательных школ, в которые добавили положения новой Конституции Казахстана.





