Преамбулу и статьи новой Конституции добавили в школьные учебники Казахстана

Об этом сообщила глава ведомства Жулдыз Сулейменова на брифинге в Правительстве. По ее словам, в 2026 году обновят учебные планы 2, 3, 7, 8 и 9 классов.

В новых учебниках прописали нормы и ценности новой Конституции.

— Начиная с преамбулы. Также будут отражены 3-я, 33-я, 41-я статьи и другие статьи, где говорится о развитии человеческого капитала, стратегических подходах к государственной работе, развитию образования и науки. Все эти направления будут отражаться в темах и целях обучения с 1 по 11 класс, — сообщила она.

Кроме того, в программы обучения по цифровой грамотности внедрят искусственный интеллект. Этот учебный модуль также появится у учащихся начальных классов.

— Раньше у нас была только цифровая грамотность, теперь будут добавлены новые темы и цели — всего 12 часов. С 5 по 9 класс цифровая грамотность и информатика также будут обновляться: появятся новые темы, новые цели и новые подходы к контрольным работам, — добавила Сулейменова.

Напомним, в апреле Премьер-министр Казахстана поручил Министерствам просвещения, науки и высшего образования включить положений Конституции в типовую учебную программу школ, колледжей и университетов.