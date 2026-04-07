телерадиокомплекс президента РК
    10:28, 07 Апрель 2026 | GMT +5

    Новые положения Конституции включат в учебную программу школ и вузов Казахстана

    Премьер-министр Олжас Бектенов дал ряд поручений госорганам по разъяснению новой Конституции РК, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Конституция 2026
    Фото: Акорда

    Он напомнил, что в соответствии с поручением Главы государства Правительством утвержден План мероприятий по разъяснению Конституции.

    Сегодня уже ведется системная информационно-разъяснительная работа всех новелл Основного закона страны, в которой участвуют эксперты и общественные деятели.

    — Министерству культуры и информации совместно с уполномоченными государственными органами и организациями необходимо и далее продолжать планомерную работу в данном направлении. Министерства просвещения, науки и высшего образования должны обеспечить своевременную разработку комплексной программы по формированию правовой грамотности населения, а также включение положений Конституции в типовую учебную программу школ, колледжей и университетов. Следует в установленные сроки завершить комплексный анализ действующего законодательства и актуализацию всех действующих законов и программных документов с учетом положений новой Конституции, — подчеркнул Олжас Бектенов.

    Всем центральным и местным исполнительным госорганам поручено обеспечить реализацию Плана мероприятий.

    Напомним, что новая Конституция РК официально принята на республиканском референдуме, состоявшемся 15 марта 2026 года.

    17 марта Глава государства Касым-Жомарт Токаев скрепил своей подписью Конституцию РК и подписал Указ «О мерах по реализации Конституции РК, принятой 15 марта 2026 года».

    Данира Искакова
