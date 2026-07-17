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    Казахстан и Азербайджан построят интермодальный терминал в порту Алят

    В порту Алят планируется строительство совместного казахстанско-азербайджанского интермодального терминала. Об этом стало известно в ходе встречи Посла Казахстана в Азербайджане Алима Байеля с исполнительным директором Азербайджанского транспортно-коммуникационного холдинга (AZCON) Шахином Бабаевым, сообщает собственный корреспондент агентства Kazinform в Баку.

    Казахстан и Азербайджан построят интермодальный терминал в порту Алят
    Фото: AZCON

    Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в транспортно-логистической сфере, а также вопросы расширения транспортной взаимосвязанности и увеличения пропускной способности Транскаспийского международного транспортного маршрута.

    В ходе встречи Посол Казахстана напомнил, что в 2024 году в присутствии глав государств была достигнута договоренность о строительстве совместного интермодального терминала в порту Алят. Как сообщили азербайджанской стороне, в настоящее время завершается обновление мастер-плана развития Бакинского порта, после чего ожидается начало строительства терминала.

    Казахстан и Азербайджан построят интермодальный терминал в порту Алят
    Фото: AZCON

    Отдельное внимание было уделено реализации договоренностей о взаимных поставках транспортной продукции. Казахстан намерен закупать суда, построенные в Азербайджане, тогда как Азербайджан продолжит приобретать локомотивы казахстанского производства.
    В рамках этой договоренности Казахстан уже разместил на Бакинском судостроительном заводе заказ на строительство двух сухогрузных судов. В свою очередь, исполнительный директор AZCON заявил о готовности в ближайшее время рассмотреть возможность приобретения казахстанских локомотивов.

    Отметим, что в 2015-2022 годах Казахстан поставил Азербайджану 50 локомотивов.

    По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем развитии транспортно-коммуникационного потенциала двух стран и укреплении их роли в качестве ключевых транзитных узлов Евразии.

    Ранее сообщалось, что Азербайджан планирует в ближайшие годы в два раза увеличить объем грузов, проходящих через территорию страны.

    Мы также писали о том, какую роль играет Средний коридор в новой логистике Евразии.

    Казахстан Логистика Азербайджан Мировые новости
    Серикбол Кошмаганбетов
    Серикбол Кошмаганбетов
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