Азербайджан удвоит объем транзита грузов
Азербайджан планирует в ближайшие годы в два раза увеличить объем грузов, проходящих через территорию страны, доведя показатель с нынешних 14-15 млн тонн до порядка 30 млн тонн ежегодно. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия ежегодных встреч Группы Исламского банка развития (ИБР), проходящих в Баку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.
По словам главы государства, развитие транспортной связности остается одним из ключевых стратегических приоритетов страны.
Азербайджан намерен продолжить превращение в крупнейший международный транспортно-логистический узел, используя выгодное географическое положение между Европой и Азией и масштабные инвестиции в инфраструктуру.
— Наш план заключается в удвоении объема грузов, проходящих через Азербайджан. Сегодня этот показатель составляет около 14-15 миллионов тонн. Мы стремимся удвоить эту цифру, — подчеркнул президент.
За последние годы республика последовательно инвестировала в создание современной транспортной системы международного значения. Речь идет о развитии морских портов, железнодорожных коридоров, автомагистралей и грузовой авиационной инфраструктуры, которые уже сделали страну важным звеном на маршрутах Восток-Запад и Север-Юг.
Президент также подчеркнул, что развитие транспортного сектора происходит параллельно с масштабной диверсификацией экономики. За последние двадцать лет Азербайджану удалось привлечь более $350 млрд прямых инвестиций, при этом доля ненефтегазового сектора в структуре ВВП уже превысила 70%.
По словам Ильхама Алиева, дополнительный импульс инфраструктурному развитию придает активное сотрудничество с международными финансовыми институтами. В рамках проходящих в Баку встреч ИБР планируется подписание ряда соглашений по финансированию новых инфраструктурных проектов.
Одновременно страна продолжает масштабную программу восстановления освобожденных территорий. На проекты реконструкции в Карабахе уже направлено около $17 млрд, включая строительство международных аэропортов, тоннелей, мостов, водохранилищ и энергетической инфраструктуры.
Как подчеркнул президент, реализация этих планов позволит Азербайджану значительно укрепить позиции одного из ведущих транспортных и экономических центров региона, а также расширить свою роль в системе международных торговых маршрутов.
Ранее сообщалось, что ИБР одобрил пакет финансирования на общую сумму $2,8 млрд для реализации инфраструктурных, энергетических и сельскохозяйственных проектов в странах-участницах.