Азербайджан удвоит объем транзита грузов

Азербайджан планирует в ближайшие годы в два раза увеличить объем грузов, проходящих через территорию страны, доведя показатель с нынешних 14-15 млн тонн до порядка 30 млн тонн ежегодно. Об этом заявил президент Ильхам Алиев на церемонии открытия ежегодных встреч Группы Исламского банка развития (ИБР), проходящих в Баку, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в регионе.

По словам главы государства, развитие транспортной связности остается одним из ключевых стратегических приоритетов страны.

Азербайджан намерен продолжить превращение в крупнейший международный транспортно-логистический узел, используя выгодное географическое положение между Европой и Азией и масштабные инвестиции в инфраструктуру.

— Наш план заключается в удвоении объема грузов, проходящих через Азербайджан. Сегодня этот показатель составляет около 14-15 миллионов тонн. Мы стремимся удвоить эту цифру, — подчеркнул президент.

За последние годы республика последовательно инвестировала в создание современной транспортной системы международного значения. Речь идет о развитии морских портов, железнодорожных коридоров, автомагистралей и грузовой авиационной инфраструктуры, которые уже сделали страну важным звеном на маршрутах Восток-Запад и Север-Юг.

Президент также подчеркнул, что развитие транспортного сектора происходит параллельно с масштабной диверсификацией экономики. За последние двадцать лет Азербайджану удалось привлечь более $350 млрд прямых инвестиций, при этом доля ненефтегазового сектора в структуре ВВП уже превысила 70%.

По словам Ильхама Алиева, дополнительный импульс инфраструктурному развитию придает активное сотрудничество с международными финансовыми институтами. В рамках проходящих в Баку встреч ИБР планируется подписание ряда соглашений по финансированию новых инфраструктурных проектов.

Одновременно страна продолжает масштабную программу восстановления освобожденных территорий. На проекты реконструкции в Карабахе уже направлено около $17 млрд, включая строительство международных аэропортов, тоннелей, мостов, водохранилищ и энергетической инфраструктуры.

Как подчеркнул президент, реализация этих планов позволит Азербайджану значительно укрепить позиции одного из ведущих транспортных и экономических центров региона, а также расширить свою роль в системе международных торговых маршрутов.

Ранее сообщалось, что ИБР одобрил пакет финансирования на общую сумму $2,8 млрд для реализации инфраструктурных, энергетических и сельскохозяйственных проектов в странах-участницах.