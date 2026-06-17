ИБР одобрил финансирование проектов на $2,8 млрд

Совет исполнительных директоров Исламского банка развития на заседании, состоявшемся в рамках ежегодного собрания Группы банка в Баку, одобрил пакет финансирования на общую сумму $2,8 млрд для реализации инфраструктурных, энергетических и сельскохозяйственных проектов в странах-участницах, передает собственный корреспондент агентства Kazinform.

Наибольший объем финансирования получит Уганда, где предусмотрено выделение 650,75 млн евро на строительство железнодорожной линии Малаба-Кампала. Проект направлен на развитие транспортной инфраструктуры, сокращение логистических издержек и создание около трех тысяч рабочих мест.

Для Турции одобрено 660,35 млн евро на реализацию проекта Северного железнодорожного перехода Стамбула, который должен усилить транспортную связь между европейской и азиатской частями мегаполиса и повысить эффективность грузоперевозок.

Таджикистан получит $93,8 млн на реконструкцию автомобильной дороги Рушан — Варшез, что позволит улучшить транспортное сообщение и расширить торговые возможности региона.

В энергетической сфере одобрено финансирование ряда крупных проектов. Нигерии выделено $150 млн на развитие солнечной энергетики в штате Нигер, Кот-д’Ивуару — 86,55 млн евро на модернизацию энергетической инфраструктуры и расширение доступа населения к электроэнергии, а Палестине — $22 млн на строительство солнечных электростанций.

Крупнейшее финансирование в размере $1,004 млрд одобрено для Бангладеш на модернизацию и расширение нефтеперерабатывающего завода Eastern Refinery. Проект направлен на укрепление энергетической безопасности страны и увеличение внутреннего производства нефтепродуктов.

В аграрном секторе Гамбия получит $30 млн на повышение продуктивности животноводства и укрепление продовольственной безопасности, а Бенину выделено 19,17 млн евро на развитие устойчивого сельского хозяйства и повышение устойчивости фермерских хозяйств к климатическим изменениям.

Как отметили в банке, одобренные проекты соответствуют главной теме ежегодного собрания в Баку — «Региональная интеграция во имя устойчивого благосостояния» и направлены на развитие транспортной связанности, энергетической безопасности, продовольственных систем и устойчивого экономического роста в странах-членах организации.

Напомним, первый специализированный грузовой аэропорт в Азербайджане запустят в 2027 году.