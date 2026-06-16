Новая логистика Евразии: как Средний коридор меняет торговлю Казахстана и Азербайджана

Перестройка мировой торговли повысила значение Каспийского региона и открыла новые возможности для сотрудничества Казахстана и Азербайджана. Сегодня две страны постепенно выходят за рамки традиционного транзитного взаимодействия, развивая торговлю, логистику и совместные проекты. Одной из ключевых целей становится увеличение взаимного товарооборота в 2 раза до $1 млрд. Какую роль в этом процессе играет Средний коридор — в материале собственного корреспондента агентства Kazinform в Баку.

Логистическая основа роста торговли

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ), или Средний коридор, соединяющий Китай, Казахстан, Каспийское море, Азербайджан, Грузию, Турцию и страны Европы, постепенно становится одним из основных транспортных направлений Евразии. Он формирует основу роста товарооборота между Астаной и Баку.

За последние семь лет объем перевозок по маршруту вырос более чем в пять раз и достиг 4,5 млн тонн. В текущем году ожидается рост до 5,2 млн тонн, а к 2029 году контейнерные перевозки могут увеличиться почти в четыре раза — до 300 тыс. ДФЭ (двадцатифутовый эквивалент) против 77 тыс. в 2025 году.

Рост уже заметен в оперативной динамике: только в первом квартале текущего года через Казахстан по Среднему коридору прошло 125 контейнерных поездов, что на 34,4% больше, чем годом ранее.

Для Казахстана развитие Среднего коридора означает не только рост транзитных доходов, но и расширение доступа к новым рынкам. Так, объем перевалки грузов через порт Курык вырос на 22% и достиг 2,45 млн тонн. Параллельно страна наращивает торговый флот на Каспии — к 2028 году его планируется увеличить до 32 судов (в настоящее время торговый флот Казахстана насчитывает 18 судов).

Азербайджан также укрепляет свои логистические позиции. Бакинский международный морской торговый порт в Аляте рассчитывает в этом году выйти на рекордный показатель обработки — 120 тыс. ДФЭ.

Дополнительный импульс развитию маршрута придает модернизированная железная дорога Баку — Тбилиси — Карс. Обновленный участок магистрали был официально введен в эксплуатацию в начале июня в грузинском Ахалкалаки. После выхода на полную мощность ее пропускная способность увеличится с 1 до 5 млн тонн грузов в год.

Одним из преимуществ маршрута остается скорость доставки: путь грузов из китайского Сианя до границы Турции с ЕС занимает 13–14 дней. Это значительно быстрее морских перевозок и дешевле авиадоставки.

Дополнительным фактором конкурентоспособности становится цифровизация. Казахстан и Азербайджан внедряют электронный документооборот и системы обмена данными между таможенными службами. Это ускоряет оформление грузов, сокращает время транзита через Каспий и превращает маршрут не только в транспортный, но и в цифровой мост между Азией и Европой.

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Инвестиции в инфраструктуру

Рост перевозок по Среднему коридору требует масштабного обновления транспортной инфраструктуры. Обе страны активно расширяют мощности портов, железных дорог и логистических центров.

Казахстан сосредоточился на модернизации портовой и железнодорожной инфраструктуры. Одним из ключевых проектов является создание контейнерного хаба в порту Актау совместно с китайской компанией Lianyungang Port. После завершения проекта пропускная способность контейнерного терминала увеличится более чем в четыре раза — с 70 тыс. до 300 тыс. ДФЭ в год. Для приема крупнотоннажных судов также проводится дноуглубление акватории порта.

Продолжается развитие порта Курык. Совместный проект «КазМунайГаза» и AD Ports Group предусматривает расширение флота и терминальных мощностей, что позволит нарастить объемы перевозок через Каспийское море.

Одновременно Казахстан модернизирует железнодорожную сеть. Для повышения пропускной способности и сокращения логистических задержек ведется строительство более 1300 км вторых путей на стратегических участках Достык — Мойынты и Дарбаза — Мактаарал.

Азербайджан также наращивает инфраструктурные мощности. В порту Алят реализуется второй этап расширения, который позволит увеличить его пропускную способность с 15 до 25 млн тонн грузов в год. Контейнерные мощности при этом вырастут до 500 тыс. ДФЭ.

Развитие Среднего коридора поддерживают и внешние партнеры. Китай обеспечивает рост грузопотока и инвестирует в логистическую инфраструктуру, Европейский союз через инициативу Global Gateway финансирует транспортные и цифровые проекты, ОАЭ участвуют в развитии портовой инфраструктуры, а Турция укрепляет железнодорожную связность маршрута с европейским направлением.

Именно масштабные инвестиции в инфраструктуру позволяют рассматривать Средний коридор не только как транзитный маршрут, но и как основу для более глубокого экономического взаимодействия стран региона. На это обращает внимание азербайджанский эксперт по транспорту Рауф Агамирзаев.

— Каспий нас не разделяет, а объединяет. За последние годы взаимодействие Казахстана и Азербайджана вышло далеко за рамки традиционной торговли и охватывает транспорт, логистику, судостроение и развитие инфраструктуры, — отмечает эксперт.

В качестве примера он приводит заказы Казахстана на строительство контейнеровозов и специализированных судов на азербайджанских верфях.

По его словам, на фоне изменений в мировой торговле и сохраняющейся геополитической неопределенности значение альтернативных маршрутов между Азией и Европой будет только возрастать.

— Сегодня Средний коридор уже нельзя рассматривать исключительно как региональный проект. Он постепенно становится частью глобальной транспортной системы, — подчеркивает Рауф Агамирзаев.

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Какие отрасли формируют товарооборот

Развитие Среднего коридора оказывает влияние не только на транспортную сферу. Рост грузопотоков, расширение торговли и реализация совместных проектов формируют новые возможности для энергетики, сельского хозяйства, промышленности и цифровой экономики Казахстана и Азербайджана.

Одним из основных бенефициаров остается энергетический сектор. В текущем году Казахстан планирует экспортировать через нефтепровод Баку — Тбилиси — Джейхан около 1,6 млн тонн нефти, что на 400 тыс. тонн больше, чем годом ранее. Параллельно Казахстан, Азербайджан и Узбекистан развивают проект «зеленого» энергетического коридора через Каспийское море, направленный на создание новых маршрутов поставок электроэнергии и развитие возобновляемой энергетики в регионе.

Заметный импульс получает агропромышленный комплекс. Казахстан наращивает экспорт зерна, ячменя, риса и другой сельхозпродукции в Азербайджан. В свою очередь Азербайджан укрепляет позиции регионального центра распределения продовольствия для стран Южного Кавказа.

Расширяется и промышленная кооперация. Казахстан увеличивает поставки алюминия, стали и рельсовой продукции, тогда как Азербайджан экспортирует трубы, нефтехимическую продукцию и материалы для строительной и энергетической отраслей.

Отдельным направлением становится развитие цифровой инфраструктуры. Проект Великий Шелковый путь (Digital Silk Way) предусматривает строительство первой подводной волоконно-оптической линии связи по дну Каспийского моря протяженностью около 380 километров. Он соединит цифровые сети Казахстана и Азербайджана, ускорит обмен данными и создаст основу для развития дата-центров и цифровых сервисов в регионе.

Цель — $1 млрд

Экономическое сотрудничество Казахстана и Азербайджана продолжает укрепляться. После рекордного товарооборота в $556 млн в 2023 году объем взаимной торговли сохранился на сопоставимом уровне — $533 млн в 2024 году и около $470 млн по итогам 2025 года.

Несмотря на некоторое снижение показателей после рекордного 2023 года, стороны рассчитывают на новый этап роста по мере ввода инфраструктурных объектов и увеличения пропускной способности Среднего коридора. На этом фоне Астана и Баку обозначили новую цель — довести взаимный товарооборот до $1 млрд.

Первые результаты 2026 года показывают положительную динамику. За январь–март объем двусторонней торговли составил $81,1 млн. Экспорт Казахстана достиг $67 млн, тогда как поставки из Азербайджана составили $14,1 млн.

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По мнению Рауфа Агамирзаева, потенциал для дальнейшего роста сохраняется благодаря расширению географии перевозок и появлению новых экспортных возможностей для стран региона.

— Мы наблюдаем формирование новой логистической архитектуры Евразии и фактическое возрождение исторических торговых связей между Востоком и Западом. Через Средний коридор уже идут не только транзитные грузы, но и формируются новые экспортные направления для стран региона, — отмечает эксперт.

Он также обращает внимание на масштабные инвестиции в инфраструктуру вдоль всего маршрута — от портов на Каспии до железнодорожных магистралей. По его оценке, реализация текущих проектов позволит в ближайшие годы существенно увеличить пропускную способность Среднего коридора и расширить возможности для бизнеса.

Развитие Среднего коридора постепенно меняет характер отношений Казахстана и Азербайджана. Если ранее сотрудничество строилось преимущественно вокруг транзита, то сегодня оно все больше охватывает торговлю, промышленную кооперацию, цифровую инфраструктуру и энергетику.

Именно расширение этих направлений создает основу для достижения заявленной цели по увеличению товарооборота до $1 млрд и укрепления роли Каспийского региона как одного из ключевых центров торговли и транзита между Азией и Европой.

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