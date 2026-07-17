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    Канье Уэст впервые выступит в Казахстане

    Американский рэпер Ye, более известный как Канье Уэст, впервые даст концерт в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Канье Уэст впервые выступит в Казахстане
    Фото: Музыкальный продюсер Джозеф Карре (Joseph Karre)

    Информация о предстоящем выступлении появилась на сайте Ticketon.

    Концерт состоится 14 августа на Центральном стадионе Алматы.

    Отмечается, что продажа билетов стартует 20 июля в 12:00 в Freedom SuperApp. В течение первых двух дней приобрести их смогут только пользователи приложения. А общие продажи на сайте Ticketon.kz откроются 22 июля в 12:00.

    Согласно информации, размещенной на сайте, стоимость билетов варьируется от 120 тысяч до 350 тысяч тенге.

    О предстоящем концерте также сообщили на официальной фан-странице Канье Уэста в Instagram, где была опубликована афиша с подписью: «YE LIVE IN ALMATY».

    Кроме того, информацию о выступлении в своих Stories разместил американский предприниматель и музыкальный продюсер Джозеф Карре (Joseph Karre), сотрудничающий с командой Ye.

    Ye (Канье Уэст) — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен и дизайнер, один из самых влиятельных артистов современности. За свою карьеру он выпустил десятки хитов, 24 раза становился лауреатом премии «Грэмми» и продал более 160 миллионов записей по всему миру. Его альбомы неоднократно возглавляли мировые музыкальные чарты, а журнал Time включал музыканта в список самых влиятельных людей мира.

    Напомним, всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас также выступит с концертами в Казахстане этой осенью.

    Регионы Казахстана Алматы
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор