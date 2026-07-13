Скоро увидимся, Казахстан: Энрике Иглесиас поделился работой казахстанской художницы

Певец поделился ее видео в своих официальных аккаунтах в Facebook и X, сопроводив публикацию фразой: «See you soon Kazakhstan» (Скоро увидимся, Казахстан).

Репост появился на страницах артиста, на которые в общей сложности подписаны десятки миллионов пользователей: около 49 млн человек в Facebook и еще 10,9 млн — в X.

В опубликованном ролике Асель Сабыржанкызы представила необычную технику — вместо привычного холста она использовала ковер. В качестве музыкального сопровождения художница выбрала песню Энрике Иглесиаса Ring My Bells.

По сюжету видео после конфликта с мужем, который не разделяет ее увлечение творчеством, девушка поднимается на крышу здания и начинает создавать масштабный портрет певца с помощью аэрозольных красок, используя ковер как основу для работы.

В описании к видео художница попросила подписчиков отметить Энрике Иглесиаса в комментариях, чтобы он смог увидеть ее произведение. Спустя менее двух дней артист заметил публикацию и поделился роликом на своих официальных страницах.

Необычная работа казахстанской художницы вызвала широкий интерес в социальных сетях и стала еще одним поводом для внимания к предстоящим выступлениям Энрике Иглесиаса в Казахстане.

Напомним, всемирно известный испанский певец Энрике Иглесиас выступит с концертами в Казахстане этой осенью.