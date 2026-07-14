Пожар в горах Катон-Карагая удалось остановить на высоте более 1400 метров

В Восточно-Казахстанской области локализовали природный пожар, вспыхнувший в труднодоступной части Аксусского лесничества Катон-Карагайского государственного национального природного парка, передает корреспондент агентства Kazinform.

Возгорание охватило лесную подстилку, кустарники и бурелом на горном склоне, расположенном на высоте свыше 1400 метров. Работу спасателей осложняли крутой рельеф, отсутствие подъездных путей и удаленность очага.

— Для тушения были задействованы силы МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов, «Казавиалесоохраны», а также авиация МЧС и акимата области. Благодаря совместным действиям наземных подразделений и авиации пожар удалось локализовать на площади 3,7 гектара, — сообщили в ДЧС ВКО.

С воздуха вертолеты выполнили 14 сбросов воды общим объемом 27 тысяч литров. Кроме того, к месту пожара доставили восемь тонн воды, что позволило обеспечить работу пожарных в районе, где отсутствуют естественные источники водоснабжения.

В настоящее время специалисты продолжают проливку отдельных очагов тления и окарауливание территории, чтобы не допустить повторного распространения огня.

Ранее сообщалось, что три крупных очага возгорания сухой травы потушили в Акмолинской области.