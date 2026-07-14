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    Пожар в горах Катон-Карагая удалось остановить на высоте более 1400 метров

    В Восточно-Казахстанской области локализовали природный пожар, вспыхнувший в труднодоступной части Аксусского лесничества Катон-Карагайского государственного национального природного парка, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Пожар в горах Катон-Карагая удалось остановить на высоте более 1400 метров
    Кадр из видео

    Возгорание охватило лесную подстилку, кустарники и бурелом на горном склоне, расположенном на высоте свыше 1400 метров. Работу спасателей осложняли крутой рельеф, отсутствие подъездных путей и удаленность очага.

    — Для тушения были задействованы силы МЧС, Министерства экологии и природных ресурсов, местных исполнительных органов, «Казавиалесоохраны», а также авиация МЧС и акимата области. Благодаря совместным действиям наземных подразделений и авиации пожар удалось локализовать на площади 3,7 гектара, — сообщили в ДЧС ВКО.

    С воздуха вертолеты выполнили 14 сбросов воды общим объемом 27 тысяч литров. Кроме того, к месту пожара доставили восемь тонн воды, что позволило обеспечить работу пожарных в районе, где отсутствуют естественные источники водоснабжения.

    В настоящее время специалисты продолжают проливку отдельных очагов тления и окарауливание территории, чтобы не допустить повторного распространения огня.

    Ранее сообщалось, что три крупных очага возгорания сухой травы потушили в Акмолинской области.

    Пожар ВКО Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Природные пожары Лесные пожары
    Руслан Мухамедьяров
    Руслан Мухамедьяров
    Автор