Три крупных очага возгорания сухой травы потушили в Акмолинской области

Пожар произошел на общей площади в 10 гектаров в Целиноградском, Ерейментауском и Аршалынском районах Акмолинской области, передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Министерства по чрезвычайным ситуациям РК.

Возгорание произошло в районе села Кабанбай батыра Целиноградского района, в районе железнодорожных путей Тайбайского сельского округа Ерейментауского района и в районе села Байдалы Аршалынского района.

В МЧС сообщили, что угрозы населенным пунктам не допущено. К ликвидации пожаров были привлечены силы ДЧС и местных исполнительных органов. Благодаря оперативным действиям все очаги возгорания полностью ликвидированы. Общая площадь пожаров составила более 10 гектаров.

Спасатели просят в случае пожара или чрезвычайной ситуации звонить по номерам 101 или 112.