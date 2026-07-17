Токаев предложил открыть в Казахстане представительство Всемирной организации по ИИ для ЦА

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии открытия Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае, посвященной теме «Партнерство в области искусственного интеллекта во имя светлого будущего», передает агентство Kazinform.

В начале выступления Глава нашего государства отметил, что данная конференция отражает выдающиеся достижения Китая в области искусственного интеллекта.

— Сегодня более половины мировых исследователей ИИ являются представителями КНР. На долю китайских инноваторов приходится наибольшее число патентов в сфере ИИ, а динамичная инновационная экосистема страны прорывными темпами движется вперед во многих направлениях передовых технологий, — сказал Президент.

Глава государства поддержал выдвинутую Всемирной конференцией по искусственному интеллекту концепцию «ИИ во благо, ИИ для всех».

— Считаем, что предложенные принципы должны лежать в основе наших совместных усилий, направленных на то, чтобы технологический прогресс обеспечивал всеобщее благо. Убежден, что будущее принадлежит тем, кто способен тесно сотрудничать и строить прочные партнерские отношения на основе взаимного доверия и общих интересов. В данном контексте чрезвычайную важность обретает масштабная концепция построения сообщества единой судьбы человечества, предложенная Председателем Си Цзиньпином. Казахстан высоко ценит эту дальновидную инициативу и считает, что она приобретает особую актуальность в эпоху искусственного интеллекта, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент высоко оценил выдающиеся руководящие качества Си Цзиньпина, стратегическое видение которого определяет развитие современного Китая.

— В моей стране Председателя Си считают великим лидером исторического масштаба, под мудрым и уверенным руководством которого страна движется к новым впечатляющим достижениям в этом бурном, непредсказуемом и наполненном взаимной враждой мире. В октябре 2029 года Китай отметит 80-летие со дня провозглашения Китайской Народной Республики. Восемьдесят лет — это целая человеческая жизнь, и половину этого времени Китай боролся с пагубными последствиями политических и экономических потрясений. И всего за 40 лет Китай добился невероятных успехов в своем развитии, полностью преодолев проблему бедности и став мировой сверхдержавой с широко диверсифицированной экономикой, включающей супервысокие технологии. Это достижение стало возможным благодаря ведущей роли Коммунистической партии и ее компетентного и исключительно способного лидера Председателя Си Цзиньпина, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Президента, ИИ превращается в отрасль с полноценной инфраструктурой, оказывающую решающее влияние на будущее экономики, торговли и глобальной взаимосвязанности.

— По данным ООН, инвестиции в инфраструктуру искусственного интеллекта и связанные с ним технологии росли в среднем на 47 процентов в год. Ожидается, что к 2033 году объем мирового рынка ИИ достигнет почти 5 триллионов долларов. Следовательно, представляется очевидным, что управление ИИ должно стать комплексным и охватить всю цепочку — от полупроводников и центров обработки данных до этики, образования и защиты человеческого достоинства. Вместе с тем процесс трансформации происходит в период серьезной фрагментации, характеризующийся геополитической неопределенностью и отсутствием доверия между крупными мировыми державами. К сожалению, подавляющее большинство государств направляют гораздо больше усилий на устранение последствий конфликтов и практически ничего не делают для их предотвращения. ИИ дает нам исторический шанс изменить эту иррациональную логику путем продвижения систем раннего предупреждения, превентивной дипломатии, гуманитарного реагирования и миротворчества, — заявил Глава государства.

Президент считает весьма важным, что искусственный интеллект способен стать движущей силой более справедливого и инклюзивного развития.

— Ни одна страна не должна оставаться лишь потребителем ИИ. Каждое государство должно иметь возможность формировать собственный человеческий капитал, цифровую инфраструктуру и институциональный потенциал. И вновь речь идет о справедливости и честности. Наша общая задача — обеспечить служение искусственного интеллекта интересам экономики и общества. При этом ИИ должен оставаться под умелым и разумным управлением человека. Именно поэтому Казахстан считает, что решение о создании Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта имеет историческое значение. Уверен, что данная Организация может стать фундаментом универсальной архитектуры управления ИИ. Она должна стать инструментом взаимовыгодного сотрудничества в интересах процветания и обеспечения безопасности всего человечества, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Далее Глава государства остановился на стратегических преимуществах Казахстана в сфере развития ИИ. По его мнению, наша страна обладает всеми предпосылками для того, чтобы стать динамичным центром технологической взаимосвязанности, цифровой торговли и международного сотрудничества.

— Запасы энергетических ресурсов, наличие месторождений различных критически важных полезных ископаемых, современные транспортные коридоры и стремительно развивающаяся цифровая инфраструктура создают новые возможности для объединения рынков, технологий и инновационных экосистем. Цифровая трансформация является одним из основных направлений нашей национальной стратегии развития. В новой Конституции Казахстана особое внимание уделяется ИИ и его чрезвычайно важной роли в достижении прогресса в устойчивом развитии страны. Основной закон гарантирует право всех граждан на защиту персональных данных. Мы объявили текущий год Годом искусственного интеллекта и цифрового развития, а также утвердили общенациональную стратегию Digital Kazakhstan — 2029. Приняты Закон об искусственном интеллекте и Цифровой кодекс. Запущена комплексная технологическая платформа Smart City в столице. В скором времени эта практика найдет широкое применение во всех крупных городах Казахстана. Кроме того, мы уделяем приоритетное внимание стратегическому развитию первого в Центральной Азии полностью интегрированного цифрового города Алатау. В целях привлечения глобальных технологических компаний, инвесторов и инноваторов, прежде всего из Китая, в новой Конституции закреплен специальный правовой режим города Алатау, — отметил Президент.

Глава государства сообщил, что в Алматы будет открыт Азиатско-Тихоокеанский центр цифровых решений для устойчивого развития при ЭСКАТО ООН.

— Казахстан, являющийся одним из учредителей Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, высоко ценит ведущую роль Китая в создании этой важной платформы. Мы твердо убеждены, что эта недавно созданная глобальная организация обладает огромным потенциалом, чтобы стать ведущим международным институтом, определяющим будущее глобального ИИ. Для нас было бы честью провести в Астане инаугурационное заседание Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта. Мы также предлагаем разместить в Казахстане региональное представительство Организации по Центральной Азии, — заявил Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, Глава государства высказал ряд предложений по созданию транснациональной цифровой инфраструктуры и гармонизации политики в сфере ИИ.

— Мы предлагаем запустить инициативу «Казахстанско-китайский цифровой мост», главной целью которой является стимулирование развития цифровой торговли и создание практической модели интеграции цифровых экономик в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Нам следует ускорить безопасное и масштабное внедрение ИИ в таких сферах, как обрабатывающий сектор, горнодобывающая промышленность, энергетика, сельское хозяйство, здравоохранение и управление водными ресурсами. Существенное значение имеет обеспечение совместимости национальных подходов к регулированию искусственного интеллекта. Крайне важно создать общие стандарты для тестирования и сертификации систем искусственного интеллекта. Мы должны разработать надежные меры защиты от злонамеренного использования искусственного интеллекта, включая киберугрозы, дипфейки, цифровое мошенничество и другие возникающие риски. И мы были бы весьма признательны Правительству Китая за поддержку нашего предложения объявить следующий год в наших странах Годом совместных инициатив в сфере искусственного интеллекта, — отметил Глава государства.

Президент считает, что возможности искусственного интеллекта опережают коллективные способности людей понимать, оценивать и регулировать его. Развитие ИИ должно соответствовать принципам мира и устойчивого развития, а не конфронтации или военной конкуренции.

— Призываю все государства-участники и заинтересованные стороны создать постоянную экспертную платформу по вопросам регулирования, стандартов и этики в области искусственного интеллекта. В конечном счете, будущее ИИ будет определяться людьми. Именно поэтому будет обостряться конкуренция за таланты в данной сфере. Мы должны вооружить молодое поколение цифровыми навыками, а также умением критически мыслить, любознательностью и обостренным чувством этической ответственности. В связи с этим Казахстан предлагает создать международную сеть школ, центров передового опыта и академических партнерств под эгидой Всемирной организации по сотрудничеству в области ИИ, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

В завершение Глава государства отметил, что Казахстан готов плодотворно взаимодействовать со всеми партнерами, чтобы использовать потенциал искусственного интеллекта во имя поддержания долгосрочного мира, устойчивого развития и всеобщего процветания.

На церемонии открытия Конференции также выступили Председатель КНР Си Цзиньпин, Премьер-министр Камбоджи Хун Манет, Премьер-министр Таиланда Анутин Чарнвиракул и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, что ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай. Позже он встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая в Шанхае.