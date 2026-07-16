Токаев презентовал в Шанхае цифровые приоритеты Казахстана и проект Data Center Valley

Касым-Жомарт Токаев встретился с руководителями высокотехнологичных компаний Китая. Он отметил символичность проведения встречи в Шанхае — одном из мировых центров науки и инноваций — накануне Всемирной конференции по искусственному интеллекту, передает агентство Kazinform со ссылкой на Акорду.

Он представил участникам приоритеты цифровой трансформации Казахстана и обозначил ключевые направления технологического сотрудничества.

По словам Президента, Казахстан рассматривает искусственный интеллект как один из главных факторов будущего экономического роста и создает современную цифровую инфраструктуру для привлечения международных инвесторов.

— Хотел бы особо остановиться на проекте Data Center Valley в городе Экибастузе. Это уникальная стратегическая инициатива нашей страны. Мы считаем, что данный проект станет ключевой опорой цифровой инфраструктуры Казахстана и всей Центральной Азии. Его главная цель — формирование платформы международного уровня для развития центров обработки данных, облачных сервисов и инфраструктуры искусственного интеллекта. Инвесторам будут предоставлены полностью оборудованные площадки и современная инфраструктура. Они смогут работать в рамках специального инвестиционного режима, используя стабильное электроснабжение. Однако масштабная работа в этом направлении не ограничивается строительством дата-центров. Мы стремимся сформировать целостную инновационную экосистему. Благодаря этому в одно русло будут объединены мощности суперкомпьютера, лаборатории искусственного интеллекта, научно-исследовательские организации, образовательные программы, стартапы и ориентированные на экспорт цифровые услуги. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества с китайскими партнерами, — сказал Глава государства.

Напомним, что накануне Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению Председателя КНР Си Цзиньпина прибыл с рабочим визитом в Шанхай.