Казахстан подписал Конвенцию об учреждении Международной организации по медиации

В рамках визита Министра иностранных дел Республики Казахстан Ермека Кошербаева в Китайскую Народную Республику состоялись переговоры с членом Политбюро Центрального комитета Коммунистической партии Китая, Министром иностранных дел Китайской Народной Республики Ван И, передает Kazinform со ссылкой на Министерство иностранных дел РК.

Е. Кошербаев поздравил китайскую сторону с 105-летием Коммунистической партии Китая и успешным началом реализации Пятнадцатого пятилетнего плана социально-экономического развития Китайской Народной Республики, а также проинформировал коллегу о новом этапе институциональных преобразований в Казахстане, ознаменованным вступлением в силу с 1 июля новой Конституции. Было подчеркнуто, что проводимые реформы направлены на дальнейшее укрепление верховенства закона, совершенствование системы государственного управления и создание благоприятных условий для международного сотрудничества и привлечения инвестиций.

Стороны с удовлетворением отметили текущее состояние вечного всестороннего стратегического партнерства и ход реализации договоренностей, достигнутых по итогам встреч глав двух государств.

— С момента нашей последней встречи казахско-китайские отношения сохранили высокую динамику и демонстрируют поступательное развитие по всем направлениям двустороннего взаимодействия, — подчеркнул Е. Кошербаев.

В свою очередь, Ван И отметил, что Китай неизменно рассматривает Казахстан как одного из ключевых стратегических партнеров и доверительный диалог лидеров двух стран является основой дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества.

Глава МИД РК отметил, что Казахстан и КНР последовательно продвигаются к реализации задачи, поставленной главами двух стран по удвоению объема взаимной торговли. Было отмечено, что Китай — один из крупнейших торговых партнеров Казахстана и по итогам 2025 года двусторонний товарооборот достиг самого высокого уровня — 48,7 млрд. долларов США.

Фото: МИД РК

Отдельное внимание было уделено вопросам технологического сотрудничества и искусственного интеллекта. В преддверии Всемирной конференции по искусственному интеллекту в Шанхае Ермек Кошербаев высоко оценил усилия китайской стороны по подготовке форума, а также инициативу по учреждению Всемирной организации по сотрудничеству в области искусственного интеллекта.

Министры «сверили часы» по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, подтвердив приверженность дальнейшему тесному взаимодействию в рамках ООН, ШОС, СВМДА, формата «Центральная Азия-Китай» и других международных структур.

Стороны также обсудили график предстоящих мероприятий на высшем уровне и выразили готовность продолжить совместную работу по дальнейшему укреплению стратегического партнерства.

По итогам переговоров была подписана министром иностранных дел РК Е. Кошербаевым Конвенция об учреждении Международной организации по медиации, которая предусматривает присоединение Казахстана к данной организации.

Ранее Казахстан представил цифровые проекты на международном форуме в Пекине.