Казахстан представил цифровые проекты на международном форуме в Пекине

3 июля в столице Китая в рамках «Глобальной конференции по цифровой экономике — 2026» состоялся международный форум, посвященный цифровому сотрудничеству со странами Центральной Азии, передает собственный корреспондент агентства Kazinform в Пекине.

Мероприятие прошло под лозунгом «Цифровая связь с Центральной Азией, интеллектуальное созидание будущего». Форум объединил представителей государственных органов, профильных ассоциаций и бизнес-сообщества.

В приветственном слове первый замглавы Секретариата формата «Центральная Азия — Китай» Габит Койшыбаев отметил важность партнерства Пекина с городами региона. Он подчеркнул, что совместная работа направлена на обеспечение совместимости отраслевых стандартов и обмен передовым опытом.

— Итоги сегодняшнего мероприятия придадут новый импульс процессам углубления глобального сотрудничества в цифровой сфере и совершенствования системы управления глобальной цифровой экономикой, в том числе через налаживание тесного и эффективного взаимодействия между ключевыми городами стран нашего региона, — заявил Койшыбаев.

Заместитель председателя Комитета госуслуг Министерства ИИ и цифрового развития РК Ержан Актаев акцентировал внимание на успехах Казахстана в построении цифрового государства.

— Мы четко видим, что автоматизация сокращает административные барьеры, делает взаимодействие государства и бизнеса более удобным и создает благоприятные условия для предпринимательства. Именно в этом направлении Казахстан намерен совершить качественный рывок, — подчеркнул спикер.

По его словам, сегодня Китай является одним из мировых лидеров в области цифровой экономики и искусственного интеллекта. Казахстан, в свою очередь, уверенно идет по пути развития цифровых сервисов и создания современной технологической инфраструктуры.

— Тесное сотрудничество позволит нам вместе формировать современное цифровое пространство, в котором технологии стимулируют экономику, повышают конкурентоспособность бизнеса и улучшают качество жизни людей, — добавил он.

В ходе форума был презентован масштабный инфраструктурный объект — проект Долины центров обработки данных, которая возводится в Экибастузе. Участникам представили ключевые преимущества площадки, меры государственной поддержки, а также возможные форматы участия в ее реализации.

Директор Института ЦАРЭС Чарымухаммет Шаллыев призвал Китай и страны Центральной Азии рассмотреть возможности для взаимодополняющих инвестиций в «зеленые» дата-центры, облачные платформы и высокопроизводительные вычисления.

— Странам не следует обособленно строить объекты внутри своих границ. Вместо этого необходимо искать варианты для совместного использования вычислительных мощностей, агрегирования спроса и повышения энергоэффективности, — отметил он.

При этом глава ЦАРЭС признал, что защита цифрового суверенитета и критической инфраструктуры остается законным приоритетом для каждого государства. Однако чрезмерная фрагментация подходов и различия в стандартах могут затормозить развитие региональных инноваций и торговли.

Ранее сообщалось, что Касым-Жомарт Токаев проинформировал членов Совета иностранных инвесторов при Президенте РК о проведении ускоренной работы по формированию современной цифровой инфраструктуры.